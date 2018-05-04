馬斯克法說會閃躲「關鍵增資問題」？大摩這麼說

週四 (3 日) 的特斯拉 Tesla (TSLA-US) 發表日法說會上，執行長馬斯克 Elon Musk 奇怪的、幼稚的、也許是喝醉酒的電話會議上打斷了 Bernstein 和 RBC 的分析師。在分析師追問公司的資本支出及 Model 3 需求的情況時，馬斯克認為問題「無聊且枯燥」。

馬斯克的應對似乎引來了憤怒和賣空潮，各大分析師下標也都含有火藥味：

加拿大皇家銀行：特斯拉投資者認為怪異法說會「動搖信心」

摩根大通：特斯拉股價可在「怪異」法說會後下跌

高盛：因未達目標，高盛再次秉持特斯拉股票的「賣出」評級

摩根士丹利 (MS-US) 的特斯拉分析師 Adam Jones 更是對特斯拉法說會與馬斯克的態度，抱持著悲觀見解，以下為投資人重點摘錄摩根士丹利對於特斯拉法說會之看法：

「特斯拉的 1Q18 分析師電話法說會，可說是我 20 年來，經歷過最不尋常的事，許多會後聊天的投資者也都表示同意我們的說法。

與馬斯克問答的前半部分，主要是提問關於製造、自動化、成本、效率、和資本等問題，並且我們詢問了特斯拉和 SpaceX 在數據方面的合作，馬斯克先生說『我們有很多合作領域，但並沒有真正考慮過這個問題』。此回答非常驚人，因為 SpaceX 的火箭進入太空時，其實是裝載一輛特斯拉跑車。

電話會議從馬斯克批評分析師提出一個關於資本要求的「無聊」問題後，便開始偏離問題，反去開始回答 YouTube 人士的提問。

我們認為特斯拉的執行長拒絕回答關於 Model 3 的一些分析師問題是錯誤的。雖然問題可能「枯燥」，但我們認為這樣的問題對於一個高度槓桿化，和現金流飢渴的公司來說非常重要。

正如我們先前所強調的，Model 3 的短期生產節奏會顯著的影響特斯拉的現金水平流動性，和金融信用價值。這是由於固定成本吸收和負營運資本的相互作用。我們認為，Model 3 的發展路徑，可能將決定特斯拉股價是否能夠測試每股 561 美元的牛市高度或跌破每股 175 美元的熊市低標。」