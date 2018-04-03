知名創投人Munster：特斯拉仍能撼動運輸業、能源業

《CNBC》報導，華爾街知名科技分析師、創投公司 Loup Ventures 知名創投人 Gene Munster 表示，儘管近期特斯拉負面新聞纏身，他仍深信特斯拉有能力撼動運輸業，以及進而影響能源業，雖然創辦人馬斯克有些時候會犯錯，但他的個性使他成為具魅力的領導者。

上週因方向盤故障問題，特斯拉召回 12.3 萬台 Model S 車輛，而特斯拉自動駕駛技術，在加州釀成死亡車禍，與此同時，Model 3 的生產量，以連續 3 季無法達成目標。

在諸多負面因素影響下，特斯拉 (TSLA-US) 3 月股價暴跌了 22.4%，為公司歷史上第二慘的月份，在同時間點中，S&P 500 指數下滑 2.69%。特斯拉 2 日股價持續下跌，收於每股 252.48 美元，比股價歷史高點 389.61 美元下降 36％。

特斯拉股價日線走勢圖

汽車評論部落格 Jalopnik 報導，特斯拉執行長馬斯克表示，該公司目前每周約生產 2000 台 Model 3，低於他在去年第 4 季承諾的數字。Munster 指出：「你不能一直錯過目標，這已經是連續第 3 季特斯拉沒有達到生產目標。」

然而，由科技分析師轉行創投的 Munster 表示，大家還是要給馬斯克一些鼓勵，他正在帶領特斯拉經歷很多汽車製造商需要經歷的轉變，例如電池生產、自駕系統以及提升產量。

他表示，特斯拉這些負面頭條，可能使投資者忽略了整個大方向，Loup Ventures 認為，在運輸面臨重大改革的道路上，特斯拉仍占有具有優勢的地位。

而特斯拉的影響，將不僅僅在於運輸業。Munster 指出：「他們的企業使命是加速全球對再生能源的使用，跟車輛本身沒太大關係，更多是關於如果獲得能源，將能源儲存於家中，然後最終將這些能源使用於車輛上。」

Munster 補充說，他仍然是特斯拉和馬斯克的「信徒」。僅管馬斯克時不時會犯下如在愚人節開破產玩笑的錯誤，但他認為馬斯克的個性，可以激勵人們走過瓶頸，因此董事會還是會給予他信任。