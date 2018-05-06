巴菲特捍衛「護城河」理論，馬斯克稱要開糖果店「硬槓」

在波克夏海瑟威的年度股東大會上，公司董事長兼 CEO 巴菲特與特斯拉 CEO 馬斯克「槓」上了。

巴菲特的價值投資以「護城河」理論（moat）聞名，即好的企業應有強勁的品牌或商業模式，為競爭者設置更高的入場壁壘。但本周三的特斯拉一季報電話會上，馬斯克卻表示，護城河的概念很遜（lame），也很古舊（quaint）：

如果你對抗入侵敵人的唯一壁壘就是護城河，你堅持不了多久，真正重要的是創新節奏，這才是保持住競爭力的核心要素。

被問到如何看待馬斯克的言論時，94 歲的伯克希爾副董事長芒格率先反擊稱，馬斯克指「護城河老舊」恐怕只是在形容歷史上真正的護城河，這是很滑稽的言論（ridiculous），因為巴菲特也不想建設一個真的護城河做防禦工事。

87 歲的巴菲特表示，他承認某些行業的「護城河」被摧毀速度在最近幾年加速，但相信企業會繼續想方設法保持自己的競爭優勢，而且也不認為科技已經摧毀了每一個行業的「護城河」。他表示，創新的速度確實加快，令更多企業抵擋不住競爭，卻不代表現在可以完全否定「護城河」理論：

顯然，你應該改善自己的護城河，在任何時候都捍衛自己的護城河。仍有一些非常好的護城河存在，例如成為一個低成本的生產商就非常重要。

巴菲特舉例稱，科技並沒有把伯克希爾旗下保險商 Geico 的競爭對手成本真正降下來太多，導致 Geico 鞏固了自己的護城河；再比如，伯克希爾旗下的喜詩糖果（See's Candies）也有護城河。他還打趣道：

馬斯克可能在某些領域有所顛覆，我不認為他在糖果領域會顛覆我們。

有意思的是，伯克希爾股東大會結束後，馬斯克在推特上回應了巴菲特的言論，並稱自己也要成立一家糖果公司：「它會非常棒，我非常非常認真。」

『新聞來源／華爾街見聞』