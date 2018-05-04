分析師看衰蘋果 巴菲特卻在第1季大買7500萬股

在蘋果 (Apple)(AAPL-US) 本周財報前，分析師看壞 iPhone X 前景、下修蘋果目標價，投資機構大多對公司發展充滿懷疑，不過一位重要「果粉」並不在意。

據《CNBC》報導，巴菲特 (Warren Buffett) 的 Berkshire Hathaway(波克夏) 今年第 1 季大舉增持約 7500 萬蘋果股份，再加上去年底為止的 1.653 億股，波克夏已持有接近 2.4 億股。

巴菲特本人對蘋果做出了高度評價，他說：「這是家令人難以置信的公司。如果你看看蘋果，我認為它的收入幾乎是美國第二賺錢公司的兩倍。」

長期不操作科技股的巴菲特，自 2016 年 1 月起首度買入蘋果，並逐年快速加碼。去年第 4 季他大幅增持之後，也由蘋果第 6 大股東升至第 4 大股東。

報導指出，波克夏可能是在近期蘋果股價大跌時大舉買入。波克夏預定周六發布季度財報，包含前十大持股的情況。

以截至去年底的持股計算，蘋果是波克夏第 2 大持股的公司，價值約 280 億美元，落後於持有富國銀行股份 290 億美元。不過在第 1 季加碼之後，蘋果可能成為波克夏的最大持股。

蘋果股價週四收 177 美元，今年以來上漲 4.5%，過去 1 年累計上漲 20.3%。相比之下，標普 500 今年以來跌 1.6%，過去 1 年漲 10.1%。