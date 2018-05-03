「恐慌幽靈」作祟 新興市場4月資金淨流出兩年來首見 亞洲大失血

路透報導，國際金融協會 (IIF) 週三公布最新統計數據顯示，近來美元和全球借款成本上升 (殖利率明顯上揚)，促外資於 4 月從較貧窮的“新興” 經濟體出走，出現 2016 年以來首次月度資金流出。IIF 報告指出，美元和債券殖利率上升的壓力已喚醒 “過往的恐慌幽靈”(the ghost of tantrums past)，共有 5 億美元自新興市場股票和債券基金流出，此指的是 2013 年的“削減恐慌”，當時美國聯準會(Fed) 首度暗示打算逐漸撤回應對金融危機的刺激措施。



在 4 月期間，外資主要減持部位集中在亞洲，總計約 78 億美元債券和股票流出。相形之下，外資對拉丁美洲有價證券的需求仍穩健，約有 68 億美元流入。



IIF 研究報告的作者指出，「美國 10 年期公債殖利率上升 -- 同時美元走強 -- 是導致這股下降的主要動力。事實上，外資自 4 月 16 日以來已從新興市場債市撤走逾 55 億美元，速度比 2013 年 5 月消減恐慌時略快。」



今年第一季 (1-3 月)，新興市場淨流入資金達 770 億美元，為四年來最大資金淨增。目前趨勢已經轉向。美元及美國公債殖利率勁揚，引發市場對新興市場近年來大量發行的美元計價債券感到不安。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』