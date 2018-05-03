〈美中貿易談判〉巴倫週刊：美中關稅的利益計算 白宮刻意不課手機、電腦關稅

美國財政部長梅努欽與其他高層經濟顧問官員，將在本週前往北京進行談判，試圖緩解當前貿易緊張局勢。在 4 月初，美國宣布對價值 500 億的中國進口商品課以關稅，中國隨即展開力道相當的反擊，雙方瞄準商品不同。

下文為《巴倫周刊》特地整理出關稅對消費者們可能的影響：

全面性的展開貿易戰，美國與中國皆會受到傷害，雙方瞄準 19 項貿易類別，金額約落在 500 億美元，但商品細項各有不同，他們試圖讓對方達到最大傷害，但減少自我損失。

美國針對中國商品的關稅清單，共列出 1300 種產品，而中國的關稅清單上則有 106 種產品，巴倫週刊繪製下圖，以幫助讀者釐清雙方關稅背後的戰略。

美國針對中國進口商品的關稅清單

中國針對中美國進口商品的關稅清單

第一眼看來，很明顯的川普政府避開了手機和電腦，這兩項產品為美國從中國購買的主要產品。另一方面，中國似乎並不介意在主要進口產品上課以關稅，包括飛機和黃豆。

美國在去年，從中國進口的產品價值約為 5040 億美元，針對 500 億美元的商品課稅，相對占比較小，而同時間，中國僅從美國進口約 1300 億美元的商品。因此，美國還有空間提高關稅的額度，但中國必須找尋其他方式進行反擊。

中國從美國購買的商品總額較低

選擇課以關稅的產品，可能取決於一個國家對貿易夥伴提供的單一商品的依賴程度，舉例來說，去年，57% 的美國生產黃豆出口至中國，因此中國選擇對黃豆課以關稅，對美國農民的影響層面很大。

但美國並不是唯一的黃豆出口國。去年，巴西的黃豆產量與美國相當，約佔全球產量的 1/3，而美國對中國的黃豆出口量在 1 月時已月減 14%，巴西則是取得更大的市占率，這使黃豆成為中國政府選擇的完美目標。

中國新的關稅政策，也對美國汽車製造業帶來重擊，去年，美國約 35% 的小型汽油車與 46% 的電動汽車出口至中國，若提升車輛關稅，中國消費者不會因為上揚的車價受到太大影響，因為他們可以選擇購買國產車，或其他國家的車輛，如德國或日本。

中國是美國黃豆與汽車的主要國際購買者

至於美國關稅清單是如何產生的？

根據美國貿易代表處上週發出的通知，建議從清單中刪除「可能對美國經濟造成破壞的產品」，而那些對「消費者造成最低的影響」的商品將被考慮。

舉例來說，2017 年美國進口的個人電腦和手機，分別約 93％和 80％是中國製造的，這代表著美國消費者短期間不容易找尋到其他供應商，若這些產品被列入關稅清單，則額外成本將轉移至美國消費者，並傷害美國經濟。

美國超過 9 成的進口電腦來自中國

這同樣適用於美國主要的進口商品，例如螢幕、玩具和電玩，這些產品都嚴重依賴中國進口。川普政府因此選擇了 1300 多種進口價值相對較低，且對中國依賴程度較低的產品，以盡量減少對美國消費者的影響。

在梅努欽出發前往北京之前，美國總統川普表示，他認為美國「與中國達成協議的機率很高」。但如果兩國無法就開放市場和智慧財產權等問題達成共識，美國政府將著手進行另一輪懲罰，可能課稅的中國商品總額將增加 1000 億美元。