〈美中貿易談判〉談判剛展開 貿易戰卻背地開打？傳中國已停購美黃豆

全球 4 大糧商之一的邦基公司，為美國第二大大豆產品出口商以及世界最大的油籽加工商，執行長證實業界隱憂，在美國和中國醞釀的貿易戰中，中國基本上已停止購買美國供應的黃豆，改而購買巴西和加拿大的產品。

邦基公司 (BG-US) 的執行長 Soren Schroder 週三 (2 日) 接受電話訪問時表示：「不管他們買甚麼，都不會是美國的，他們購買加拿大和巴西的豆類，主要是巴西的，但非常刻意的不購買任何美國生產。」

中國上個月宣布計劃對美國黃豆課以關稅，此舉震驚美國農業，隨著市場等待措施生效，貿易商和交易員都希望在此期間，兩國之間的關係能夠緩解，而黃豆貿易能持續下去，但根據邦基公司的說法，現在情況看起來並非如此。

Schroder 表示，「非常明顯的」貿易緊張局勢已阻止中國購買美國的豆類產品，「而這將持續多久，誰知道？但只要局勢充滿著不確定性，那麼這情況可能會持續下去。」

農作物價格波動性加劇

隨著美國和中國之間的貿易緊張局勢加劇，最近幾週農產品的價格出現較大波動性，其他受影響的農產品包括玉米、豬肉和高粱。黃豆是美國第二大農作物，而亞洲國家為最大的進口國，因此黃豆價格嚴重依賴與亞洲國家的貿易。

美國農業部數據顯示，中國在截至 4 月 19 日的兩週內，取消了約 6.27 萬噸美國大豆的採購，在 2016-2017 年度，美國向中國出口 3620 萬噸的的黃豆。

而通常在每年的這個時候，南美洲國家已完成收割，並且會成為幾個月的主要出口商。美國農業部估計，在 2017-2018 年度，巴西在全球出口的領先地位，預計將持續擴大至創紀錄的水平，因為它們向國外銷售 7310 萬噸，而美國則是外銷 5620 萬噸。

Schroder 表示，邦基公司透過美國以外的供應商貨物，以滿足中國的訂單需求。但他認為，他會選擇自由貿易，也希望中美雙方不要有糾紛，因為這樣對任何人來說都不是好事。