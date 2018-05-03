〈美中貿易談判〉美中談判今展開 一文看懂「議題與籌碼」有哪些？

美國官員已前往中國，雙方預定在周四及周五於北京展開談判，試圖緩解當前貿易緊張局勢。這不僅對中美均是重大經濟議題，在全球供應鏈的環境下，透過中國加工間接銷往美國的商品，也均受到影響。以下是《Marketplace》所提出對這次談判需了解的重點：

談判背景

美國政府統計數據顯示，2017 年美中兩國的貿易總額高達 6360 億美元，但美國人向中國購買商品的金額，遠遠超過中國進口美國商品的金額，川普直呼這「非常不公平」，中國也同意，雙方的貿易關係應該更加平衡。

談判的結果，對雙方影響重大。據美中貿易委員會估計，對中國的貿易及投資，關係到美國約 260 萬個工作機會。

雙方可能討論那些議題？

由美國的觀點來看：

要為在中國經營的美國公司創造公平競爭環境；

不應強迫必須與中國公司合資成立公司；

包括「中國製造 2025」計畫在內的產業，會讓美國公司更難在中國經營；尤其是科技業項目，更是重點談判議題。

美國企業應獲得更多市場准入。

由中國觀點來看：

中國已經致力於開放市場，但美國商業團體認為改革太慢；

中國政府與商界領袖否認存在強制性技術轉移；

如果美國想減少貿易逆差，應該讓中國購買高科技產品，但很多都受到華盛頓以國家安全理由禁止出售。

雙方談判的籌碼有那些？

關稅：

川普政府打算課徵

直到 2021 年，所有進口洗衣機的關稅為 16-50%

直到 2022 年，所有進口太陽能電池板的關稅均為 15-30%

對進口鋼材徵收 25% 的關稅 (儘管一些國家獲得了臨時豁免，但中國除外)

進口鋁 10% 關稅 (儘管一些國家獲得臨時豁免，但中國除外)

針對美國鋼鋁關稅，中國準備就 128 項美國出口價值 30 億美元的商品課稅

對美國水果、堅果、葡萄酒、人參和特定鋼鐵產品徵收 15% 的關稅

關於美國冷凍豬肉 (頭、腿及豬肝) 課 25% 關稅

對美國反傾銷的報復，雖然調查尚未完成，中國仍提出「臨時反傾銷措施」，對美國高粱出口到中國課 178.6% 關稅。

更多關稅威脅：

美國威脅要對來自中國的約 1300 種產品徵收 25% 的關稅，其中包括醫療設備、機床、化學品、電視機和汽車零件；

中國威脅在美國飛機、牛肉、威士忌、煙草、橙汁、化學品，特定的卡車和 SUV 以及大豆等產品反擊；

川普威脅要對價值 1000 億美元的中國產品徵收額外關稅，中國誓言要同等報復；

美國立法阻止中國投資和企業：

阿里巴巴螞蟻金融收購 MoneyGram 的計畫因美國國家安全擔憂而中止；

中國電信巨頭華為透過 AT＆T 出售智慧手機的方案，也因國家安全問題受阻；

美國禁止公司出售零件及軟體給中興通訊，為時 7 年

經濟胡蘿蔔：

中國宣布加速改革，包括取消汽車和金融服務行業的外資合資限制，這可能需要 5 年時間才能達成