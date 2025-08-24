鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-24 17:00

美國總統川普 7 月 30 日宣布，將自 8 月 29 日起暫停對價值 800 美元及以下的進口包裹提供免稅待遇。受此政策影響，全球多國郵政陸續宣布暫停寄送包裹至美國，引發跨境電商及個人郵寄的關注。

美國關稅新政衝擊！印度、法國、義大利等多國郵政暫停寄送包裹至美國。(圖：Shutterstock)

印度通信部 8 月 23 日發布公告，表示受美國關稅影響，自 8 月 25 日起，印度郵政將暫停寄往美國的包裹服務，但價值不超過 100 美元的信件、文件與禮品不在限制之列。

‌



法國郵政集團則於 8 月 22 日表示，受美方關稅新規影響，自 8 月 25 日起暫停寄送包裹，但價值低於 100 歐元的私人禮品包裹仍可寄遞。

同樣在歐洲，義大利郵政自 8 月 23 日起全面停止包裹寄送至美國，但仍接受不含貨物的郵件。

瑞典北歐郵政公司也指出，由於政策生效時間過於倉促，將暫時停止寄送包裹。

挪威郵政集團表示，美國海關尚未對新政策細節作出明確解釋，也未提供技術解決方案，導致歐洲多國郵政陷入不確定性，因而被迫暫停相關服務。

比利時郵政則公告，暫停措施目前僅適用於包含貨物的包裹，信件不受影響。