成長緩慢但平穩 美國正式邁入史上第二長經濟擴張期

《CNN Money》報導，美國近期緩慢而平穩的復甦，至今年 4 月止，已經來到 106 個月，追平 1961-1969 年的擴張時期，成為史上第 2 長的經濟擴張期。

與 1960 年代的驚人成長相比，目前的擴張平穩延續，卻沒有大幅度的成長，即使是薪資，也一直到最近才有明顯加速。另一方面，正是因為沒有經濟過熱，讓這波經濟擴張的時間延長。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，這是次非常長時間的經濟擴張，同時也沒有經歷與過去類似，由繁榮至蕭條的周期。

受到 2008 年經濟崩潰的打擊，許多企業與個人，在復甦初期不願意承擔風險。而且，由於沒有爆炸性的增長及快速通膨，聯準會不必急於快速升息，來冷卻過熱。低利率及穩定的成長，讓美股由 2009 年 3 月的低點，成長到 4 倍之多。

道瓊指數週線走勢圖 (近十年來表現)

經濟學家認為，近期並未見到經濟可能衰退的信號，意即到 2019 年 7 月，美國經濟仍可能維持增長。如此，將超過 1991-2001 年期間，成為美國史上最長的擴張時期，當時成長延續了 10 年之久。

PNC 首席經濟學家 Gus Faucher 表示，如果接下來不出現像貿易戰之類的衝擊，當前可能正朝最長的擴張期前進。

他指出，由於經濟增長平平，過熱的情況很少，這段期間成為穩定成長的經濟，也比較平衡。

美銀美林 4 月針對全球基金經理人的調查，僅 13% 認為短期內可能出現經濟衰退。

經濟成長預計會持續的另一個原因，在於華盛頓正透過大量借貸，以幫助增加支出，同時還可減稅。

Zandi 認為，從另一個角度，政府赤字的增長也可能加速復甦結束。他預測，減稅與政府支出的加速成長，最後會造成聯準會猛踩剎車。如此，在 2020 年中期，最容易出現下一次的經濟衰退。

避險基金億萬富豪 Ray Dalio 則估計，在 2020 年 11 月總統大選前，美國經濟出現衰退的可能性達 70%。