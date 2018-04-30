Alphabet和亞馬遜財報皆佳 股價迥異 原因就在未來的投資方向

Alphabet (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 上周都發表了第一季財報，兩者業績都到預期，甚至超越。然而，亞馬遜的股價飆升，Alphabet 的股價卻反而下跌。

投資人對這兩家公司未來成長的看法，是造成差異的一個因素。

兩家公司都已勾勒出未來強化的核心業務：廣告，尤其是搜索廣告，這部分目前占 Alphabet 的大部分營收和獲利，但該公司卻一再強調 YouTube、雲端計算、硬體和如自駕車等實驗項目是其主要成長領域。

亞馬遜的傳統電子商務業務繼續在強勁的基礎上成長，但雲端、廣告和硬體也在不斷成長，該公司正針對健康科技和其他領域投入長期而大量的投資。

但麥格理分析師 Ben Schachter 認為，這兩家公司的長期成長機會存在重大差異。

「幾乎 Alphabet 所有投資的機會都將低於其核心搜索業務，而亞馬遜投資的每一個機會相較於其核心超低利潤的零售業務，其結構性獲利率更高。」他在給客戶的投資推薦信中寫道。

從某種意義上說，Alphabet 是自己成功的受害者。 2017 年 Google (谷歌) 不含長期投資的營業利潤率超過 30%，但這個數字已多年來停留在此。這個數字包涵的雲端和硬體等業務，獲利率可能比其核心廣告業務低得多。

谷歌並未說明這些子業務是否帶來營業利潤或虧損。

所以很可能，任何試圖開發的新業務都會有較低的獲利率。

與此同時，亞馬遜以極低的獲利率經營其零售業務。它在 2017 年營收 1600 億美元中承擔極微小的虧損，所以如果它能在其他領域獲利，它幾乎肯定會在一段時間之後帶來更高的獲利率。這已經在在其快速成長的雲端業務中出現；2017 年該業務的獲利率為 25%，營收為 175 億美元，淨利為 43 億美元。

麥格理提高了對亞馬遜的股價預測，並預測它將成為第一家市值達到上兆美元的企業。它維持對 Alphabet 的超越大盤評級。

Schacter 寫道：「谷歌顯然仍然在做正確的事情並投資未來，但這是一個獲利率較低的未來。他也同時指出，Alphabet 一直專注於提升營業利潤而非獲利率。