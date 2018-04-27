亞馬遜財報報喜 貝佐斯最樂 個人財富一夕暴增120億美元

亞馬遜財報報喜，激勵股價上漲，該公司執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的財富也水漲船高，據彭博億萬富豪指數顯示，這位全球首富的淨資產單日大增 120 億美元，淨資產已來到 1340 億美元，狠狠將排名第二的昔日全球首富比爾蓋茲甩在身後。

貝佐斯個人財富來到 1340 億美元新高。（來源：彭博億萬富豪指數）

亞馬遜的雲端業務照亮第 1 季財報，單季營收收 510 億美元，較去年同期 357 億美元大增 43%；淨利潤為 16 億美元，每股盈餘 3.27 美元，財報表現遠超過市場預期，周四股價收盤上漲 3.96% 後，更激勵盤後大漲 7%， 衝上 1626 美元，來到史上最高點。

本周是美股超級財報周，同時也是科技股動盪的一周。

Alphabet 周二公布的財報，引發投資人擔憂該公司的資本支出狂潮，FANG 股中的臉書、亞馬遜、Netfix 股價同受拖累，貝佐斯當天個人財富損失 46 億美元，Google 創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）各減少 20 億美元。

臉書共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）周二個人財富雖也減少 25 億美元，但周四受到亮麗財報的激勵，個人財富又回升 58 億美元，超越西班牙 ZARA 品牌創辦人歐特嘉（Amancio Ortega），排在全球富豪榜第 5 位。