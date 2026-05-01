鉅亨網新聞中心 2026-05-02 06:00

美國國防部宣布加速導入人工智慧技術。根據路透社報導，美國國防部於 4 月 30 日表示，已與 7 家美國頂尖 AI 企業達成合作協議，將在涉密網路環境中部署先進人工智慧系統，以強化作戰決策與情報整合能力，象徵美軍全面邁向「AI 優先」作戰體系。

此次合作涵蓋多家科技巨頭與新創企業，包括 SpaceX、OpenAI、Google、輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US)、亞馬遜(AMZN-US) 旗下雲端服務 AWS，以及 AI 公司 Reflection。根據聲明，這些企業將進入美軍第 6 級與第 7 級高度機密隔離網路，協助優化資料整合效率、提升戰場態勢感知，並支援指揮官在複雜戰場環境中的決策判斷。

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美國國防部指出，此舉是推動軍事體系數位轉型的重要一步，目標是在全域作戰中建立資訊優勢與決策優勢。近年來，美軍持續加大對 AI、自動化與雲端運算的投入，強調未來戰爭將高度依賴即時數據分析與機器輔助決策能力。

綜合彭博社與路透社報導，美國軍方近年已透過多項計畫導入 AI 技術，包括智慧監控、無人系統控制與戰場模擬分析等。五角大廈認為，AI 不僅能提升作戰效率，也有助於降低人員風險，並在與中國等競爭對手的科技競賽中維持領先地位。

值得注意的是，AI 合作同時伴隨政策與倫理爭議。AI 公司 Anthropic 先前因對軍事用途限制存在分歧，未能與國防部達成一致。據報導，美國國防部已於上月將其列為供應鏈「風險主體」，禁止軍方及承包商使用其產品，反映軍方在推進 AI 應用的同時，亦強化供應鏈安全與可控性要求。

專家指出，隨著生成式 AI 與大型語言模型快速發展，軍事應用範圍正從情報分析擴展至戰術規劃與自動化決策。未來關鍵挑戰將在於如何在提升作戰效率的同時，確保 AI 決策的可靠性與可控性。