亞馬遜的獲利成長引擎 竟然不是電子商務

根據 MarketWatch 分析報導，電子商務大廠亞馬遜 (Amazon.com) 第一季獲利成長，主要是靠亞馬遜網路服務業務明顯加速，此一業務創造了大部份的亞馬遜獲利。

週四，亞馬遜公布第一季獲利強勁，突破了華爾街的預估。盤後交易中，其股價大漲 7%。今年以來，亞馬遜股價已大漲近 30%，同一期間，道瓊却下跌 1.6%。

令人驚訝的是，亞馬遜的雲端運算業務收入僅佔其總收入約 10%，例如，該公司第一季總營收為 510.4 億美元，其中雲端運算收入僅 54.9 億美元，然而。該公司營運總獲利 19 億美元中，單單網路服務的獲利便佔了 14 億美元，逾 73%。亞馬遜網路服務營收較去年同期成長 48.6%，營業獲利成長 57.3%。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 一向守口如瓶，但週四却健談得多，分析師因而也得知了更多訊息。他說，由於公司成本上升，Prime 會員年費價格將於 99 美元調高至 119 美元。

當被問到是什麼因素，讓亞馬遜網路服務大幅成長？Olsavsky 說，客戶強力的接納度，推動了這項業務。

「現有的客戶與新簽約的客戶，都持續使用這項服務，」Olsvasky 說。「我們見到客戶將更多的工作移到了我們的網路服務，而且移動的速度也越來越快。」