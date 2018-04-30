T-Mobile與Sprint敲定合併案 市值擴至1460億美元

T-Mobile 的 CEO John Legere 周日貼文指出，T-Mobile (TMUS-US) 尋求與 Sprint (S-US) 合併，全案已於美國時間周日確定，合併案將 Sprint 的股價定於略高於目前的每股 6.50 美元，而 John Legere 可能出掌合併後的新公司。

此椿完全以換股交易的合併案將 Sprint 估值訂在 590 億美元，合併後的公司將保留 T-Mobile 的名稱，包括債務在內總市值達到 1460 億美元，若不含債務則為 265 億美元，足以和 Verizon (VZ-US) 與 AT&T (T-US) 並駕齊驅。

John Legere 將負責經營新的公司，並在 Bellevue、華盛頓和堪薩斯城設立雙重總部。交易完成後，一些 Sprint 高層主管仍將留在該公司。

他發表聲明指出，「這樣的組合可讓市場上多一個競爭者，透過規模網路提供消費者和企業更低廉、更創新以及更無與倫比的網路體驗，比目前未合併的兩家公司單獨作戰都來得快。」

根據稍早的報導，擁有大約 85% Sprint 股份的 SoftBank (9984-JP) 將同意讓持有近三分之二 T-Mobile 股權的德國電信整合新公司的收益。據傳德國電信將擁有新公司 40% 以上股份，軟銀將低於 30%。

協議達成將結束兩家公司間數年來的談判。去年年底，軟銀 CEO 孫正義因為不想失去對合併後公司的控制權，合併談在去年年底破裂。

過去幾個月有幾件事讓孫正義改變主意，其中包括來自企業稅收調降後的更大協同效應、對部署 5G 可能耗去 Sprint 不少成本，以及目前包括有線電視提供商在內加入競爭的電信事業的快速變遷。

ohn Legere 指出，「隨著產業界線逐漸模糊以及正進入 5G 時代，消費者和企業需要一家具有顛覆性文化和能力的公司來為其實現積極變革。」

上周，美國兩家最大的有線電視公司 Comcast (CMCSA-US) 和 Charter (CHTR-US) 宣布擴大合作協議，允許雙方開發產品和服務。

在目前 Verizon、AT&T、T-Mobile 和 Sprint 等四家電信商統治美國市場的今天，讓第三大和第四大業者合併可能很難說服美國監管機構。AT&T 在 2011 年試圖收購 T-Mobile，結果被監管機構以反競爭的理由阻止。