全球前10大最會賺錢企業 中國占了4家

《日經新聞》報導，全球企業業績正加速成長，2017 年度度凈利潤合計金額達到 4 萬億美元，創下 3 年新高；且較上年同期成長 29%，增速 7 年最快。而全球最賺錢企業前十強中，中國、美國各占 4 家，另 2 家分別是英國、韓國企業。

《日經新聞》以企業業績和財務資料庫 QUICK FactSet 統計出全球約 100 個國家和地區、約 8700 家企業（一部分包含預測）的淨利潤，發現其增速創金融危機後的復甦期（2010 年，57%）以來最高。

報告也顯示，在已開發國家，IT（資訊化技術）相關的技術革新進入收穫期，而在新興市場國家，資源價格上漲推高了業績。不過，貿易摩擦的風險升溫，企業的盈利環境面臨不確定性。

按地區觀察，已開發國家淨利潤增長率為 33％，而新興市場國家為 18％。在凈利潤金額最大的 20 家企業中，美國（12 家）和中國（5 家）佔 8 成以上。

按企業觀察，美國蘋果的凈利潤達到 484 億美元，增長 6％，利潤規模連續 3 年居冠，除了智慧手機之外，應用程式和音樂播放平臺也表現強勁。居第 2 位的英美煙草集團（British American Tobacco）大幅增長 7.7 倍，實現大幅增長，主因為與美國同行業巨頭的業務整合。

中國企業中，四大型銀行打入前十大，中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行和中國銀行分列第 4、6、9、10 位。顯示 2017 年秋季中共代表大會之前的經濟刺激對策，成了業績的「東風」，不過，也有觀點指出，包括處置不良貸款等在內的會計處理，存在局部的不透明。

韓國三星電子則名列第４，日本企業中排名最高的是豐田汽車，位列第 13。

與 10 年前相比，最會賺錢的企業面孔完全改變。2007 年度榜首美國埃克森美孚下降至第 17 位；曾居第 4 位的美國通用電氣（GE）則出現虧損。顯示「重厚長大」型産業的企業的存在感正在下降。