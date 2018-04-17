蘋果將拉高新版iX價格？財經部落格：時間點錯誤

瑞銀在給客戶的報告中指出，蘋果將推出的 iPhone X 新版本，可能比目前版本的定價還高，而財經部落格《Seeking Alpha》作者認為，蘋果在此時間點提高新旗艦手機的售價，是個錯誤的選擇，客戶更換新機需求可能不高，而利率提升導致負債壓力增大。

瑞銀的分析師 Steven Milunovich 與 Benjamin Wilson 上週在報告中指出，2018 年新款 iPhone X 的平均售價可能高達 1199 美元，瑞銀表示，根據以往經驗以及蘋果前員工說法，當蘋果建立了價格帶後，他們將不會偏離該價格帶走勢。

蘋果維持核心價格帶，同時建立新的高低階產品價格帶

在過去幾年，蘋果成功的將客戶願意支付購買手機的平均金額，從 600 多美元提升至近 800 美元。Milunovich 和 Wilson 指出，蘋果使用三管齊下的策略，說服舊客戶用更高額的價格更買新產品，同時間為新客戶提供較低價格的入門款手機。

蘋果通常將產品的設備升級，以提升價格，例如更大的螢幕或是更好的相機鏡頭，同時透過漸漸漲價的手法，將價格曲線進一步上移，而為了吸引新客戶，蘋果有時會降低舊款型號的產品售價。

Milunovich 和 Wilson 表示，蘋果在推出更貴版本的 iPhone X 時，入門款 iPhone SE 的價格可能降至 300 美元。目前 iPhone 8、8 Plus 和 X 的起價分別為 699 美元、799 美元和 999 美元。

《Seeking Alpha》的作者 Bill Maurer 認為，在今年提高 iPhone X 的售價將會是錯誤的時間點，去年推出的 iPhone X，售價大幅高於以往的旗艦機較和邏輯，因為 iX 有全新的設計如 OLED 螢幕和 FaceID，有消費者為了體驗這些功能，而願意支付更高的價格，但 Maurer 認為，若新款 iX 只是在處理器和一些硬體上進行升級，則他看不到需求。

而蘋果的電池更換計劃是另外一個原因，該計畫將延續至 2018 年 12 月底，Maurer 指出，如果消費者可以花小錢更換新電池，那他們花大筆金額購買新手機的必要性將降低，使需求減少。

此外，消費者支出能力也是個問題，僅管稅改可能會有些許幫助，但美國利率持續上升，造成貸款還款壓力增加，天然氣價格也上漲了 10% 以上，消費者可支出的金錢減少，而股市的回檔下跌，也代表著投資者獲利減少。