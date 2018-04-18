中信保誠和長信基金下調中興通訊(000063-CN)估值20%

4月17日，中興通訊(000063-CN)突然遭到美國封殺，引發了股市的大幅下挫。而作為機構紮堆兒的重倉股，中興通訊突然停牌也使得重倉該股的基金受到影響，開始進行估值調整。

從4月18日估值調整公告情況來看，不少基金對中興通訊自昨日起按照“指數收益法”等估值方法估值，而謹慎的基金公司則大幅下調中興通訊股價，下調幅度接近20%即兩個跌停!

中興通訊出事後，率先大幅下調其估值的基金公司分别為中信保誠基金和長信基金。中信保誠基金給出的25.05元和長信基金給出的25.36元的估值，分别比停牌前收盤價低了20%和19%，即中信保誠基金預估了兩個跌停，而長信基金給出的估值也接近兩個跌停。在事情沒有明朗之間，兩家基金率先大幅下調估值，顯然是出于謹慎的考慮。

不過，和中信保誠基金和長信基金的謹慎處理不同，更多基金公司選擇暫時按照指數收益法對中興通訊估值。包括寶盈基金、華富基金、中郵創業基金、嘉實基金、東方基金、金信基金等多家基金均在今天公告，根據有關規定，并和托管人協商一緻，自2018年4月17日起，對公司旗下證券投資基金持有的“中興通訊”采用“指數收益法”進行估值。待上述股票複牌且交易體現活躍市場交易特征後，將恢複采用當日收盤價格進行估值。

來源：中國基金報

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