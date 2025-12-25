鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-25 08:00

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 獲得重量級人物背書，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克將個人持股增加將近一倍，是他首次在公開市場買股，由於時間就是 Nike 股價在財報公布後暴跌的數日內，庫克想藉此力挺執行長 Elliot Hill 轉型計畫的意味濃厚。此消息也激勵 Nike 股價周三 (24 日) 收盤收高 4.6%。

庫克擔任 Nike 董事已有 20 年之久，根據周二披露的監管文件，庫克在本周一以每股 58.97 美元買進 5 萬股的 Nike 股票，總金額 295 萬美元。這使他的 Nike 持股增加到 10.5 萬股，儘管比起 Nike 自由流通的 148 萬股只算一小部分，卻代表他個人持股增加將近一倍。

首度公開市場買股

Baird Equity Research 分析師 Jonathan Komp 說，這是 Nike 董事或高階主管在公開市場上購買的最大一筆股票，可能也是十多年來最大的一筆。

Komp 說：「我們認為，庫克的舉動對 Hill 帶領 Nike『Win Now』策略取得的進展來說，是正面的訊號。」

MarketWatch 報導，這筆交易在申報文件中標示為「P」，依照美國證券交易委員會 (SEC) 的說法，代表非衍生性或衍生性證券的「公開市場或私下買進」。

不過，從其他 Form 4 申報紀錄來看，庫克過去也曾取得 Nike 股票，但根據 SEC 提供的資料，自他 2005 年加入董事會以來，這些交易全都標示為「A」或「M」。

其中，「A」代表透過授予、獎勵或其他方式取得的股權型報酬，「M」則是指行使或轉換衍生性證券。

轉型策略

Nike 上周公布財報，由於毛利率走弱，中國市場銷售疲軟，單日股價重挫 11%。

Nike 正在推動轉型，Hill 試圖透過全新的行銷策略，以及聚焦跑步與運動項目的產品創新來重振需求，同時逐步淘汰表現落後的生活風格 (lifestyle) 品牌。

他也嘗試修補 Nike 與 Dicks Sporting Goods(DKS-US) 等批發通路的關係，希望在新興品牌競爭激烈之際，提高產品在消費者間的能見度。

不過，這套策略已經打擊到 Nike 的獲利能力，毛利率連續一年多走下坡，而且在對價格敏感、以折扣為導向的中國市場，Nike 試圖重奪領先地位顯然進展不順。

CEO：正在復甦中段

Hill 在財報電話會議上說：「正如我所說，我們正處於這場復甦的中段。我們距離發揮全部潛力，還差得遠。」

這番話讓掙扎了好幾年的投資人感到失望，股價在財報公布隔天暴跌 10.5%。這也是 Nike 過去 15 季以來，第 11 次在財報公布後下跌。

Nike 股價自財報公布以來累計下跌近 13%，正邁向連續第四年收黑，也是道瓊工業指數成分股中表現最疲弱的股票之一。

Nike 周三收盤上漲 4.6%，報每股 60 美元，是標普 500 指數當天漲幅最大的。今年迄今共下跌 20.7%。

內部人士買股

庫克自 2016 年起擔任 Nike 的首席獨立董事。Baird 的 Komp 指出，這位蘋果執行長與 Knight「關係仍極為密切」，並在多項關鍵策略決策上提供建議，包括去年任命 Hill 出任執行長。

Ancora Advisors 投資組合經理 David Sowerby 說：「庫克成為內部買家，算是一項溫和的正面訊號。」