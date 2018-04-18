【異動股】航天軍工板塊拉升 海特高新(002023-CN)漲超7%

午後，航天軍工板塊拉升，截止發稿，海特高新(002023-CN)漲7.02%報11.44元，耐威科技(300456-CN)漲6.26%報38.63元，航新科技(300424-CN)漲4.18%報27.17元，中航機電(002013-CN)、晨曦航空(300581-CN)、新餘國科(300722-CN)漲超2%，中航沈飛(600760-CN)、愛樂達(300696-CN)、航發科技(600391-CN)等股均紛紛上漲。

消息面上，4月17日，國家發展改革委、科技部、工信部、司法部、財政部、國資委、國家市場監督管理總局、知識産權局聯合發布關于促進首台(套)重大技術裝備示範應用的意見，旨在以首台套示範應用為突破口，推動重大技術裝備水平整體提升。

意見提出，到2020年，重大技術裝備研發創新體系、首台套檢測評定體系、示範應用體系、政策支撐體系全面形成，保障機制基本建立。到2025年，重大技術裝備綜合實力基本達到國際先進水平，有效滿足經濟發展和國家安全的需要。

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