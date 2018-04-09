本週操盤筆記 (0409-0414)：

一. 習近平於 2018 博鰲論壇發表演講：

隨著全球貿易戰升溫，全球正緊盯週二 (10 日) 中國國家主席習近平於 2018 博鰲論壇之演講，而此前習近平曾在 2013 年與 2015 年的博鰲演講上，都曾經提及「與鄰為善」、鞏固鄰國友好之議題，故市場估計，習近平將重申中國對外友好之態度，應對貿易戰之問題。

二. 美國、中國公布 PPI、CPI：

本週美、中兩國都將公布 PPI、CPI 數據，多數市場經濟學家分析，目前美國的通膨增速仍屬溫和，美國聯準會 (Fed) 仍能繼續維持著漸進式的升息速度，而中國通膨率亦屬溫和，並未出現通膨大幅增溫之場景。

但考量到未來美、中貿易戰若爆發，貿易戰造成的關稅上升，可能令部分生產商將額外關稅轉嫁至終端產品之上，故市場經濟學家亦認為，貿易戰若啟動，全球通膨率即可能出現大幅增長。

三. 美國聯準會 (Fed) 公布 3 月份利率會議紀要：

Fed 將於週四 (12 日) 公布 3 月利率會議紀要，市場預期 Fed 的 3 月份會議紀要，仍將繼續堅持升息之態度，不會因為美、中貿易戰之問題動搖 Fed 的升息意向。

上週五 (6 日) Fed 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 在芝加哥經濟俱樂部以「美國經濟前景」為主題發表演講，鮑威爾在席間強調，目前美國經濟已出現顯著回升，再加上勞動力市場強勁，並且 Fed 也預期這樣的態勢將會繼續持續。

鮑威爾並預計，美國的長期通膨均值將繼續朝著 Fed 的 2% 通膨目標前進，雖然薪資增幅較為疲軟，但失業率仍有可能降至 4% 以下，勞動參與率也預計將逐步回溫。

四. 美股財報季啟動：

美股 Q1 財報季將自週五 (13 日) 正式開跑，市場分析師認為，美股企業 Q1 獲利有望繳出亮眼成績，美股投資人情緒將可望從貿易戰的陰霾上，轉移回關注企業基本面之變化。