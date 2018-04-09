亞洲4小龍競爭力 新加坡5連霸 香港緊跟 韓台列3、4名

博鰲亞洲論壇昨 (8) 日發佈《亞洲競爭力 2018 年度報告》，香港以突出的商業行政效率、發達的基礎設施狀況、整體經濟活力以及較高的社會發展水平，連續 4 年在亞洲綜合競爭力排名中位列第 2。

該報告對 37 個亞洲經濟體在 2017 年度的競爭力進行評價分析。從綜合競爭力來看，「亞洲四小龍」中，新加坡以 65.51 位列榜首，香港 64.55 緊隨其後，韓國和台灣分別以 62.82 和 60.97 分別列第 3、第 4。新加坡連續 5 年穩居榜首。

香港《文匯報》報導，作為世界最開放的經濟體之一，香港擁有高效、穩定和值得信賴的營商環境和金融市場，尤其是企業開辦和註銷非常便利，商業行政效率競爭力列第 2 位。香港人口密度大，但基礎設施狀況卻十分發達，該項得分僅次於巴林。此外，香港整體經濟活力競爭力排第 2，維持其前一年度水平。

不過，在人力資本和創新能力方面，香港在 37 個經濟體中排第 9，比前一年度上升一位，但與其他指標排名相比仍相對靠後，表明為建立真正的創新驅動經濟體，香港仍需改善高等教育和創新能力。

報告顯示，中國大陸在 37 個經濟體中排名第 9。從經濟增長潛力及其對世界經濟增長的貢獻、經濟運行的健康狀況看，中國的整體經濟活力競爭力位列首位。中國綜合得分受經濟增速放緩有所下降，但近 7% 的增速帶來可觀的增量，對拉動世界經濟的增長仍較為重要。

報告還顯示，在中國「一帶一路」的引擎推動下，亞洲各國普遍分享到經濟一體化的紅利，不僅新的區域經濟一體化協議不斷達成，而且新舊一體化協議呈現連成一體化的態勢，正在推動亞洲區域統一大市場的加速形成。

2018 年中國將有 10 個自由貿易協定推進談判，還有 10 個自貿協定啟動可行性研究，區域全面合作夥伴關係談判也有望再獲實質進展。歐亞經濟聯盟戰略與「一帶一路」倡議將進一步實質性對接，亞洲將邁入更大範圍內區域經濟一體化進程。

同時，「一帶一路」倡議理論預測的紅利去年開始顯現，沿線國家收穫了實實在在的十大紅利，包括更多的就業崗位和更高的收入、使各國出行更加方便、更多人享受到現代信息生活、更多人獲得教育機會、更多人便利地享受到金融服務、改善生態環境、特色旅遊更為可期、民眾精神生活更加豐富、醫療水平逐步提高、更多人分享全球化「蛋糕」等。

報告認為，這些紅利的存在，夯實了「一帶一路」沿線國家參與的民意基礎，成為「一帶一路」建設加速推進的拉動力。2017 年，亞洲區域經濟一體化加速發展的重要拉動力就是不斷顯現的「一帶一路」紅利。

《博鰲亞洲論壇新興經濟體發展 2018 年度報告》和《博鰲亞洲論壇亞洲經濟一體化進程 2018 年度報告》昨日同期發佈。結果顯示，新興經濟體經濟增速明顯提升，對世界經濟加速回暖的拉動作用更加明顯。