貿易戰陰雲密布 下周你需要關注這兩大風險事件

摘要：一個是習近平博鰲論壇講話，此前新華社稱，外界將從博鰲亞洲論壇聽到一系列新的改革開放重要舉措。另一個是北美自貿協定談判。分析稱，「美國對中國越強硬，就越有可能在 NAFTA 談判上作出妥協。」

在新的一周開啟之前，全球金融市場上空瀰漫着對中美貿易爭端升級的憂慮情緒。如果沒有跡象證明事態將緩和，資產拋售壓力或將持續存在。

有兩大涉及貿易領域的風險事件可能對下周的市場造成影響：一個是北美自貿協定（NAFTA）談判，另一個是習近平將在博鰲論壇上發表的重要講話。

習近平演講

4 月 8 日至 11 日，博鰲亞洲論壇 2018 年年會將拉開帷幕，國家主席習近平將出席開幕式並發表重要主旨演講。海外媒體最關注習近平在下周二（4 月 10 日）的講話。

正值今年是中國改革開放 40 周年，人民日報稱，習近平將在博鰲論壇圍繞「在新的歷史當口，中國將如何推動對外開放再擴大、深化改革再出發作出最權威的闡釋」。

財經網引述知情人士的消息說，習近平在去年 10 月提出探索建設自由貿易港，自由度將超過現有自貿區，市場准入更加開放，「甚至高於香港」。隨著美中瀕臨貿易摩擦，習近平可能會在博鰲論壇上做出表態，致力於開放和增加市場准入度。

針對中美兩國這段時間以來不斷升級貿易爭端和越來越強硬的表態，CNBC 援引 B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 稱，「現在，雙方更像是在撂狠話而不是貿易大戰。這有可能是虛張聲勢。我們真正需要聽到的是大家在談判在協商。」

NAFTA 談判

4 月 13 日、14 日，美洲國家首腦會議將於秘魯首都利馬召開，美國總統川普、墨西哥總統 Enrique Pena Nieto 及加拿大總理 Justin Trudeau 將共同出席。市場預計屆時 NAFTA 談判將獲得更多推進。

當前，美國和中國之間圍繞貿易方面激戰正酣，布朗兄弟哈里曼（Brown Brothers Harriman）外匯策略部門全球負責人 Marc Chandler 預計，這有可能刺激目前的 NAFTA 談判僵局出現鬆動：

美國對中國越強硬，就越有可能在 NAFTA 談判上作出妥協。川普需要一場貿易領域的勝利，而我們欺負韓國人的方式是不能複製的。若果真那樣，就會增強川普的權力，因為它等於是在向全美民眾展示他那一套辦法是有效果的。這樣一來，川普就會給中國傳遞出一個資訊：美國是團結一致的。

Marc Chandler 團隊認為，鑒於美國希望達成一個協定，加拿大和墨西哥可能藉機在某些領域或者問題上態度強硬。

之前有媒體稱，美國同意對自己的一些要求作出調整，包括美方去年提出的將屬於北美地區汽車零配件製造的比例由 NAFTA 當前規定的 62.5% 提高至 85%。

這支團隊表示，屆時，那將對市場產生正面影響，「將提振投資者的情緒。」

墨西哥外交部長 Luis Videgaray 本周五表示，雖然 NAFTA 協議很可能在未來數日無法達成，但不排除更多進展，出現一些快速的結果。加拿大總理 Justin Trudeau 表示，美墨加在重新商定 NAFTA 協議的談判中「正取得顯著進展」。

華爾街分析師們並不認為 NAFTA 談判會在下周末之前達成協議，或許只會有一些進展而已。

彭博本周一援引知情人士稱，川普政府正在爭取就北美自貿易協定達成初步協議，白宮希望墨西哥和加拿大領導人在峰會上與美國共同公布新協議的總體綱要。之後可以繼續進行技術性協商，以優化細節並確定法律文本。

美國政府高官 4 月 5 日在電話記者會上說，川普有意在秘魯峰會上加深中南美各國與美國的經濟合作。

其他關注點

除了上述最重要的兩大事件之外，還將有更多重磅經濟數據和美國上市公司財報出爐。

根據華爾街見聞日曆，美國將在下周二公布 PPI 數據，下周三公布 CPI 數據。

企業財報季將持續，貝萊德（BlackRock）將於下周四發布季報，摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）和富國銀行（Wells Fargo）將在下周五公布財報。

『新聞來源／華爾街見聞』