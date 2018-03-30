台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月30日

業界傳出，LINE 總部因應在台灣申請網銀業務受阻，相關策略轉彎，將改採在台釋出台灣連加網路（LINE Pay）公司五成以下股權給國內銀行業者，希望藉由銀行參股 LINE Pay 結盟合作，協助 LINE 爭取成立純網路銀行。

景氣反轉了？台經院昨（29）日公布 2 月台灣製造業景氣燈號，從前一個月代表平穩的綠燈急轉直下，一口氣掉到代表衰退的藍燈，是去年 6 月以來亮出的第一顆藍燈；個別產業中，電腦、電子產品及光學製品等要角 2 月景氣燈號同樣出現藍燈。

一年一度的 7 月生技展，今年將擴大舉辦，台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙表示，今年最大的不同就是加強國際接軌，特別邀請東南亞生醫業及國際專業投資機構參與生技月，希望促成更多商機媒合機會；不過，他也透露，在港股第 1 批掛牌的 11 家無獲利生技股，已確定有 1 家台廠入列。



聯合報

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陸梵主教任命協議 最快明簽署

賴揆: 釐清產業鏈「含中成分」

經濟日報

LINE 設純網銀 找國銀入股

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我央行將延緩升息

蘋果日報

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中國時報

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工商時報

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自由時報

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7 月生技展 加強國際接軌

