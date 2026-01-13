search icon



不畏國安基金退場台股創新高 外資終結連四賣、三大法人買超127.83億元

鉅亨網新聞中心

台北股市在昨日指數收復 5 日線後，大盤不懼國安基金退場的壓力，今 (13) 日盤中大盤指數在權王台積電 (2330-TW) 掛帥，盤中衝上 30973.85 點的點位新高，終場大盤收在 30707.22 點，較昨日上漲 139.93 點，也爲收盤新高，成交值 7234.28 億元；三大法人合計買超 127.83 億元。

cover image of news article
不畏國安基金退場台股創新高 外資終結連四賣、三大法人買超127.83億元。(圖:鉅亨網資料照)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資終結連四賣，轉買超 157.41 億；自營商買超 38.71 億元；投信賣超 68.28 億元，呈現連六賣；三大法人合計買超 127.83 億元。



台積電1710+1.18%

