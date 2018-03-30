新光金資本結構日益健全 多頭強攻漲逾4% 收復5日線

新光金 (2888-TW) 近年打銷股票投資虧損部位，加上 IFRS 9 上路，淨值、金融資產備供未實現部位均有提升，昨 (29) 日法說會後釋出資本結構日益健全，加上穩健的股債投資策略，今天獲得買盤青睞，放量上漲超過 4%，收復 5 日線。

新光金去 (2017) 年合併稅後純益為 112.2 億元，年成長 120%，每股稅後純益 1.05 元。合併股東權益年增 15%，至 1559.7 億元，每股淨值為 13.87 元。

今年接軌 IFRS 9 後，新光金淨值從 908 億元，增加 194 億元，躍升到 1102 億元，淨值破千億元。

其中金雞母新光人壽去年合併稅後純益達 69.7 億元，合併綜合純益較 2016 年成長 79.4%、達 167.7 億元。合併股東權益較前一年底提高 23.1%、至 908.0 億元，主要是因負債成本下降，備供出售金融資產改善 110.8 億元。

新光金表示，持續銷售台、外幣終身險以降低負債成本，去年的負債成本比 2016 年底降低 14 bps 至 4.23%，降幅優於全年目標。

新光金去年營運繳出好成績，主要是投資績效亮麗，包含布局高殖利率股票及海外固定收益，其中在台股投資加碼 600 億元，鎖定類債券股票。

今年將搶搭升息列車，將提高新錢及再投資收益率，新光人壽也已備妥超過新台幣 1000 億元的現金等待投資機會，其中備妥 200 億元準備再加碼台股低波動、高殖利率及類債券的股票，如電信股中華電 (2412-TW) 等。

新光金獲利體質改善，股價遠低於每股淨值，無懼外資連 3 天賣超，共減碼 28984 張，今天多頭搶進，推升早盤股價最高漲到 11.55 元，漲幅超過 4%，收復 5 日線，蓄勢挑戰月線 11.88 元。

若投資人看好新光金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：新光金元大 77 購 03 (072783-TW)、新光金凱基 77 購 01 (071948-TW)、新光金台新 7A 購 01 (074504-TW) 等。