美台關稅即將敲定 台積電傳再建5座晶圓廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-13 13:46

美台雙方協議持續商談中，外媒今 (13) 日報導，美國與台灣的貿易協商已進入尾聲，內容除了美國向台灣徵收的進口關稅將從現行的 20% 調降至 15%，台積電 (2330-TW) (US-TSM) 也將在美國的投資基礎上再建造至少 5 座晶圓廠，以此做為交換，最終結果將在本月公布。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

紐約時報引述 3 名熟知詳情的人士報導，美國與台灣政府間談判經歷數月，現階段已進入收尾階段，美國向台灣徵收的進口關稅預計降至 15%，該稅率與亞洲盟友的日本與韓國相當。

此外，作為調降關稅的交換條件，台積電將承諾在亞利桑那州再建造 5 座晶圓廠，等同於接近翻倍，目前具體投資時程尚未明朗，台積電發言體系對此不予置評。