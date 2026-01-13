美台關稅即將敲定 台積電傳再建5座晶圓廠
鉅亨網記者魏志豪 台北
美台雙方協議持續商談中，外媒今 (13) 日報導，美國與台灣的貿易協商已進入尾聲，內容除了美國向台灣徵收的進口關稅將從現行的 20% 調降至 15%，台積電 (2330-TW) (US-TSM) 也將在美國的投資基礎上再建造至少 5 座晶圓廠，以此做為交換，最終結果將在本月公布。
紐約時報引述 3 名熟知詳情的人士報導，美國與台灣政府間談判經歷數月，現階段已進入收尾階段，美國向台灣徵收的進口關稅預計降至 15%，該稅率與亞洲盟友的日本與韓國相當。
此外，作為調降關稅的交換條件，台積電將承諾在亞利桑那州再建造 5 座晶圓廠，等同於接近翻倍，目前具體投資時程尚未明朗，台積電發言體系對此不予置評。
台積電自 2020 年起宣布前往美國亞利桑那州投資，目前已完成一座晶圓廠 (Fab21)，第二座也已接近完工，並預計於 2028 年正式投產，主攻 3 奈米與更先進製程，並承諾未來幾年將再建造四座，但作為美台貿易談判的一部分，台積電此次傳出規畫至少再增加五座。
