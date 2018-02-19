〈狗年產業景氣展望〉蘋果iPhone越長越大 機殼廠蓄勢待發

市場盛傳，蘋果 (AAPL-US) 今年計畫推出的新 iPhone，螢幕尺寸將擴大到 6.5 吋、6.1 吋及 5.8 吋，換言之，iPhone 主流機種尺寸將長大，隨著尺寸越大，對機身強固性要求也越來越高，預料機殼廠鴻準 (2354-TW)、可成 (2474-TW) 及鎧勝 - KY(5264-TW) 等訂單動能看俏，既有的訂單也將更為穩固。

市場預期，蘋果可能在今年下半年可能推出 6.5 吋和 5.8 吋 OLED 版 iPhone 以及 6.1 吋 LCD 版 iPhone，法人指出，雖然機種數量跟去年一樣，不過不同的是，iPhone 螢幕尺寸將會長大，原本最大的 5.8 吋將成為基本款，在機身變大的狀況下，如何避免之前機身彎曲門再度上演，也考驗機殼的強固性。

鴻海 (2317-TW) 旗下機殼廠鴻準，已是去年蘋果推出三款機種主要供應商，包含 5.8 吋 OLED 版 iPhone X、4.7 吋 LCD 版 iPhone 8 及 5.5 吋 LCD 版 iPhone 8 Plus 中，法人指出，鴻準約取得 50-60% 訂單，在今年新機種中，雖然鴻海組裝訂單比重可能再下滑，但此舉並不影響鴻準接單比重，換言之，今年鴻準仍穩居蘋果 iPhone 金屬機殼供應大廠。

可成則看好高階機殼業務度能，可成指出，從現在的產品設計趨勢來看，產品發展是朝高階移動，也就是對機殼強固性要求越來越高。而可成去年共砸高達 116 億元資本支出，創全年新高。今年至 2 月上旬為止，資本支出也達 13.5 億元，顯示對市場信心度仍相當高。

和碩 (4938-TW) 旗下的鎧勝 - KY，2-3 年前就積極搶攻 iPhone，希望能打入供應鏈，市場預料，今年蘋果 iPhone 有機會釋出部分訂單給鎧勝 - KY，不過法人也指出，鎧勝 - KY 雖然有富爸爸和碩，但是能否向鴻準一樣，靠自身的技術穩住訂單，是今年觀察重點。