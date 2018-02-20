〈狗年投資理財術〉低波動時代恐將告別 7大變數助攻期貨交易

美國股市在農曆年前出現一波急速修正走勢，連帶使得包括台股在內的亞洲市場巨幅震盪，宣示著市場或將告別低波動時代，不過，波動性的上升也意味著有更多的操作空間，富邦期貨表示，過年後關注 7 大變數，建議或許可轉戰國外期貨市場，挖崛更多交易機會。

富邦期貨總經理張雅斐表示，美國稅改不確定因素已大致塵埃落定，對各企業財報的影響也逐漸明朗，接下來主要觀察變數包括：一、美國基礎建設的後續效應；二、美國中期選舉；三、台灣地方首長選舉；四、全球主要央行總裁人事變動；五、英國脫歐談判進展；六、義大利國會改選結果以及所帶來的歐洲地區政經變數；七、美國與中國之間貿易摩擦漸漸升溫，尤其是美國貿易代表署在 1 月 22 日宣布，將對進口的太陽能模組和洗衣機課徵防衛稅，此政策主要針對中國和南韓，不排除未來還會有更多商品實施保護政策，使得美中關係更加緊張。

由於美國稅改的實施，各企業紛紛在去年第四季財報中認列一次性的稅費，遞延稅項資產和負債價值也得重新評估，對帳面數字衝擊不小，有些企業數字甚至由盈轉虧，但股價所受影響並不大，投資人普遍認同稅改對企業經營的長期利多效應。

張雅斐進一步指出，稅改主要促使三大類型企業考慮將投資移轉至美國，包括使用美國原物料、位處美國企業上下游供應鏈、或是業務主要依賴美國內需市場的企業，若是有規模的台灣企業因此出走，便會衝擊台灣的經濟成長率 (GDP) 跟著下降。

台灣廠商陸續都有赴美設廠的動作，包含遠東新斥資新台幣 10 億元赴美投資，標下 PE 廠，鴻海砸 100 億美元在美設面板廠，顯示美國對企業吸引力明顯增強。另外，美國對進口商品課徴防衛稅的動作，也可能逼得企業不得不考慮到美國設廠，中國重要的太陽能面板廠晶科能便發布聲明表示，計劃在美國開設新的製造工廠。

張雅斐表示，各主要央行在 2018 年的人事佈局，也將是全球金融市場矚目的焦點，FED 總裁由鮑威爾 (Powell) 接任，預期將維持緩步升息和放鬆監管的路線；台灣的中央銀行方面，行政院也宣布由現任副總裁楊金龍接任。

緊接著在 3 月份，中國人民銀行行長周小川將退休，然而繼任人選還未明朗，接班人對人民幣匯率調控的態度，將影響人民幣匯率期貨的波動程度。

4 月份，日本央行總裁黑田東彥的任期屆滿，以日本首相安倍晉三所展現的態度來看，黑田的續任機會還是比較高，近期在日圓期貨市場要留意，由於經濟數據已顯示日本就業市場的升溫，通膨數據也穩定正向小幅成長，帶動日圓一波升值，但是一月份的央行利率決策會議上，官員們對於寬鬆立場並未鬆動，將不利於日圓期貨延續升值的行情。

張雅斐更進一步分析，在全球經濟普遍進入復甦的背景下，包括美股等主要指數期貨市場仍應以正面看待，雖然今年有選舉和央行人事等多個變數，但也可能因此在指數和匯率市場出現進場或加碼的機會；至於在債市方面，必須要關注殖利率近期快速走升的現象，尤其要留意美國十年債殖利率若到達 3% 的水準，可能令股匯債市出現較大的波動。