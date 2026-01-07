鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-07 17:14

機殼廠可成 (2474-TW) 今 (7) 日公告 12 月營收 13.87 億元，2025 年受惠醫療新事業貢獻，全年營收 186.59 億元，年增 3.2%。可成指出，今年持續推進新事業開發，看好營收比重可達雙位數。

可成2025全年營收186億微幅年增，看好今年新事業營收比重達雙位數。(圖：shutterstock)

可成 12 月營收 13.87 億元，月減 8.8%，年減 25.9%；第四季營收 43.63 億元，季減 10.2%，年減 5.9%；累計 2025 全年營收 186.59 億元，年增 3.2%。

可成表示，受到電子料件缺乏影響，加上客戶進行年終盤點，拉貨動能不如預期，部分抵銷來自醫療相關業務的挹注，導致 12 月營收月對月、年對年皆呈現衰退。