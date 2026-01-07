search icon



可成2025全年營收186億微幅年增 看好今年新事業營收比重達雙位數

鉅亨網記者劉玟妤 台北

機殼廠可成 (2474-TW) 今 (7) 日公告 12 月營收 13.87 億元，2025 年受惠醫療新事業貢獻，全年營收 186.59 億元，年增 3.2%。可成指出，今年持續推進新事業開發，看好營收比重可達雙位數。

cover image of news article
可成2025全年營收186億微幅年增，看好今年新事業營收比重達雙位數。(圖：shutterstock)

可成 12 月營收 13.87 億元，月減 8.8%，年減 25.9%；第四季營收 43.63 億元，季減 10.2%，年減 5.9%；累計 2025 全年營收 186.59 億元，年增 3.2%。 


可成表示，受到電子料件缺乏影響，加上客戶進行年終盤點，拉貨動能不如預期，部分抵銷來自醫療相關業務的挹注，導致 12 月營收月對月、年對年皆呈現衰退。 

展望今年，可成指出，將持續推進新事業領域，預期 5 月後新客戶產品有望進入量產階段，並自今年下半年開始貢獻營收，新事業全年營收比重可進一步達雙位數。不過記憶體與晶片供應問題短期不易改善，可能影響全年筆電營收，審慎看待上半年展望。 


