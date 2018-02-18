除亞洲PVC行情看漲 AN上漲空間也可期

遠東區五大泛用樹脂現貨報價持續穩步走堅，展望本季，台塑 (1301-TW) 最看好產品包括 PVC、液鹼、PE、EVA、AN、MMA 與 PP 等，其中，PVC 在亞洲供需趨緊下、行情看漲，PE 行情也可望在買氣熱絡、供給緊俏下有撐，AN 則是後市行情上漲空間可期。

台塑董事長林健男指出，本季亞洲 PVC 行情看漲，主要原因有三，第一，印度製造業成長動能強勁，IMF 更預測印度今年將成為全球經濟成長最高的經濟體，加上印度政府推出新振興經濟方案，今年公共工程支出將大幅增加，推升對 PVC 管等建材需求，近期印度 PVC 市場買氣相當熱絡。

第二，在中國不符合規定的 PVC 廠被迫停產，且內需價格高於國際價格，預期 PVC 出口量將減少；第三，本季美國出口至亞洲數量大幅減少，且亞洲 PVC 廠大多集中於 2 月至 5 月間歲修，影響亞洲產能 4%，使 PVC 供應趨緊。

從 PE 產品來看，林健男表示，近期中國 HDPE 薄膜料與管材料春節前備料需求佳，且在人民幣升值帶動下，買氣熱絡，使價格維持高檔，待農曆春節後，下游加工廠開工率逐漸提升，加上薄膜料供給吃緊，HDPE 買氣可望持續熱絡；另一方面，亞洲有多家 PE 廠歲修，其中，HDPE 廠與 LLDPE 歲修產能各占亞洲產能 3%，有利支撐 PE 行情。

林健男指出，EVA 在 3 至 4 月中國鞋廠進入需求旺季帶動下，買氣可望回升，價格因而看漲，加上中國太陽能補貼調整政策出爐，太陽能需求增加、價格上揚，使太陽能封裝膜市場行情較發泡料來得高，部分韓國生產廠提高太陽能料生產量、減少生產發泡料，在供應量減少情況下，有利市場價格持穩。

AN 產品部分，林健男表示，受到美國下游需求強勁，加上天候不佳使船運困難，銷往亞洲現貨數量將減少，而亞洲 AN 產能也趨緊，在亞洲供貨數量與遠洋到貨量減少下，市場供給偏緊，預期情況將持續至 4 月，後市行情上漲空間可期。

至於 PP 產品部分，林健男認為，PP 目前價格維持高檔，而中國本季新增產能共約 55 萬噸，初期對市場銷售影響不大，且庫存目前仍維持中低水位，客戶春節前少量備貨，呈現逢低補倉，預期在農曆春節長假後，下游開工率逐漸恢復，客戶陸續回補後，庫存仍將維持中低水位，供需趨於平衡。