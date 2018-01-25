【港股解碼】賈躍亭造車失敗後，中國純電動汽車第一股即將上市

中國純電動汽車第一股

1月24日，是樂視網（300104-CN）停牌八個多月後第一天複牌的日子，看著盤面高達800多萬手的巨額跌停封單，心中一股莫名滋味，模糊的視野中依稀浮現著賈躍亭在講解PPT時神采飛揚的身影。

正如孫宏斌所說“有時候要願賭服輸，人生有很多遺憾”，時代的進步並不會因為某人的失敗而有所停留，樂視汽車雖然失敗了，但還有小鵬汽車、蔚來汽車、威馬汽車等互聯網汽車品牌在努力。

就在樂視網複牌的前兩天，一件新能源汽車行業的大事在悄悄發生著，堪稱中國純電動汽車第一股的北汽新能源即將借殼上市。1月22日晚間，S*ST前鋒(600733-CN)發佈了多達41份公司公告，主要關於北汽新能源的借殼上市以及S*ST的股權分置改革。S*ST前鋒是目前中國證券市場僅存未完成股權分置改革的兩家上市公司之一，為解決前鋒股份歷史遺留問題，同時推進新能源汽車資產證券化進程，北京市政府於2017年9月28日召開市長辦公會，原則同意北京市國資委提出的新能源汽車重組S*ST前鋒方案。那麼，方案是如何落實的呢？

借殼S*ST前鋒

收購方案主要由股權無償劃轉、股權分置改革兩大部分組成。股權無償劃轉前，北汽集團並未持有前鋒股份（S*ST前鋒原名），股權無償劃轉後，北汽集團通過四川新泰克間接持股前鋒股份共計41.13%的股份，成為前鋒股份間接控股股東，具體過程如下圖所示。

圖：無償劃轉前後前鋒股份41.13%股權歸屬變化

股權分置改革則分為三點，首先，非流通股股東向流通股股東以每10股流通股送4股的方式作為支付部分股改對價；其次是重大資產重組，重大資產重組包含以下三小部分：

1.重大資產置換

前鋒股份以截止2017年10月31日的全部資產和負債作為置出資產，評估價值為1.87億元，與北汽集團截止2017年10月31日直接持有的北汽新能源29.12%股份中的等值部分進行置換。

2.發行股份購買資產

前鋒股份向北汽集團及其他北汽新能源股東以37.66元每股的價格發行股份，購買其持有的剩餘全部北汽新能源股權，截止2017年10月31日，北汽新能源100%股權評估價值為288.5億元。

3.募集配套資金

前鋒股份擬向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集不超過擬購買資產交易價格的100%，且不超過20億元的資金用於新能源汽車專案。

最後則是資本公積金轉增股本，以資本公積向全體股東每10股轉增20股。

若全體非流通股股東均按照股改送股方案參與股改，則送股及重大資產置換、發行股份購買資產完成後，北汽集團合計持有前鋒股份占交易完成後總股本的38.78%，較無償劃轉後股份有所稀釋。換言之，在前鋒股份通過資產置換及發行股份的方式，向包括北汽集團在內的共計36名交易對象購買其持有的北汽新能源100%股權後，北汽集團對北汽新能源的控股比例也由41.2%稀釋至38.78%。

圖：股權分置改革後北汽集團所持前鋒股份比例

逐步脫離補貼

為何說北汽新能源是中國純電動汽車第一股？華麗的數據能支撐起這頂“皇冠”。2018年1月9日，北汽新能源公佈了2017年的成績單，全年銷量約10.32萬輛，同比增長98%，成為國內首家年產銷超過十萬兩的純電動企業，不僅連續五年奪得中國純電動汽車市場銷量冠軍，還有望進入2017年全球前兩強。

對於新能源汽車廠商來說，目前面臨的一大問題是新能源汽車補貼的提前退坡。國家四部委於2015年4月發佈《關於2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，通知規定，2017-2018年補貼標準在2016年基礎上下降20%，2019-2020年補貼標準在2016年基礎上下降40%，後續全部退出。從2017年年底開始，市場便有關於新能源汽車財政補貼可能在2018年提前退坡的消息，1月20日，在2018年中國電動汽車百人會論壇上，工業和資訊化部部長苗圩表示“新能源汽車財政補貼退坡勢在必行”，間接證實了補貼提前退坡的可能性。

於2018年4月1日起開始實施的新能源汽車“雙積分”政策對補貼標準也有了更高的要求，這將加快新能源汽車行業變革，行業相關廠商將出現兩極分化，不合格新能源汽車企業將逐漸被淘汰。但對於北汽新能源這樣的龍頭來說，補貼額度更具優勢，其次，更多的市場空間也將因不合格新能源汽車企業的退出而得到釋放，北汽新能源汽車的發展也逐步脫離了對補貼的依賴性，在2017年補貼退坡的背景下，北汽新能源推出了不依靠補貼的國民車EC系列，成功突破了對政府補貼的依賴，在不限購的單補城市，北汽新能源銷量超過3.7萬輛，占比達36%，實現了快速增長。

財務數據轉好

在公司新能源汽車銷量問鼎全國的同時，相關財務數據亦逐漸趨好，自2015年至2017年前10月，淨利潤、歸母淨利潤由虧為盈，資產負債率於2017年前10月下降至35.77%，毛利率由2015年的9.56%逐步上升至14.38%。但經營活動產生的現金淨流量大幅下滑，2017年前10月，公司流動資產191.95億元，存貨8.48億元，流動負債81.25億元，流動比率2.36倍，速動比率2.26倍，速動比率過高，其原因是應收票據由2016年的31億上升至2017年前10個月的70.99億元，票據的未能及時兌付造成現金流淨額下滑，貨幣資金亦由2016年的22.5億上升至48.57億元，雖有大量應收票據，但公司手中的貨幣資金也大幅增加，資金流動問題不大。

圖：北汽新能源近年來業績情況

北汽新能源作為純電動汽車的龍頭企業，補貼收緊下仍有技術及市場先行優勢，財務的轉好亦提升公司基本面，上市後融資成本的降低將加大公司擴張進度，進入快速發展階段。賈躍亭造車失敗已成為過去，但樂視網的數板跌停還在繼續，作為一個投資者，“輸了就要認”是多麼優良的品質，在賈躍亭PPT概念車中受傷的你們，中國純電動車第一股或將撫慰你們的傷痕。

作者：楊世宏

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