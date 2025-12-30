鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 20:30

特斯拉 (TSLA-US) 最近在其投資者關係 (IR) 網站上，公布了分析師對車輛交付量的綜合預期，這項舉動打破了該公司過去不分享此類數據的做法。

根據特斯拉彙編的數據顯示，分析師平均預計本季度的交付量為 422,850 輛，比去年同期下降了 15%。這項預測比彭博彙編的平均預期 445,061 輛、預計下降 10% 更為悲觀。

從全年來看，分析師平均預計特斯拉今年度的交付量約為 160 萬輛，較去年同期下降超過 8%，這意味著該公司正邁向連續第二年年度車輛銷量下滑。

銷量在今年初曾大幅下降，當時特斯拉正在對其生產線進行重組，以重新設計其最受歡迎的車型 Model Y。同一時期，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在川普政府中也扮演了具爭議的角色。然而，得益於美國消費者在 9 月底 7,500 美元聯邦稅收抵免停止前搶購電動車，第三季度的交付量創下了紀錄。