中國高凈值人群對支付寶、微信與招商銀行(600036-CN)痴愛了！

路透上海1月25日 - 據胡潤研究院發布的最新報告，地產繼續成為中國高凈值人群的最主要投資方向，股票投資居其次；約一半富人認為未來兩年國內地產價格會穩健增長。

最新發布的中國富豪品牌傾向報告指出，未來三年，高凈值人群對海外投資和藝術品投資的意願增加明顯，銀行存款和貨幣投資將減少；其中擁有億萬資產的高凈值人群增加地產和股票的投資意向更高。

近半年來，胡潤研究院對463位個人資產在一千萬元人民幣以上的中國高凈值人士進行了調研，其中64位資產超過一億元，男女比例為62%和38%。

報告指出，本次調研中，24%的受訪者選擇地產作為投資首選，比去年減少5個百分點，47%的受訪者認為未來兩年的地產價格會穩健增長；選擇股票的比例比去年減少1個百分點，以22%位居第二。受訪者平均預測未來兩年滬綜指.SSEC將達到3,447點，對比去年預期的3,350點上浮3%，將近22%的受訪者認為將達到4,000-5,000點。

滬綜指周四早盤初報3,555.168點，跌0.12%。

對於中國宏觀經濟，該報告指出，2017年國內經濟運行穩中向好，全國GDP增速6.9%，高凈值人群對經濟的信心上漲，加上中共十九大傳遞出的積極信號，高凈值人群普遍看好未來兩年的中國經濟走勢，選擇“非常有信心”和“還算有信心”的比例總和，較去年上升了三個百分點。

其中，表示“非常有信心”的受訪者比例從去年的28%上升到46%；表示“沒有信心”的比例繼去年從13%下降到9%之後，今年再次下滑到6%。31-45歲的高凈值人群最樂觀，選擇“沒有信心”的比例明顯低於其他年齡段的受訪者。

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，“中國高凈值人群對中國未來的信心非常強，對未來兩年的中國經濟很有信心，並且第一次認為10年後中國會領先美國。”

本次調研中，高凈值人群第一次認為10年後中國將領先美國，認為“中國領先”的比例從去年的28%上升到37%，高出“不分上下”者一個百分點。上海、北京、紐約被認為是10年後全世界最重要的城市前三甲。有四個中國城市進入前10，美國有紐約、洛杉磯和西雅圖進入前10。

有意思的是，支付寶和微信連續第二年成為中國富豪最青睞的支付方式，富人對現金支付和刷卡的青睞度分別降低了四成。

在國內富人最青睞的國內私人銀行和國際離岸私人銀行中排名居首的，分別為招商銀行(600036-CN)和瑞銀(UBSG.S)，花旗銀行在最青睞的外資零售銀行排名居第一。

報告指出，國內一線城市的高凈值人群認為擁有1.3億元財富後可以達到財富自由，二線城市的高凈值人群認為8,000萬元可以達到財富自由，三線城市的高凈值人群認為6,000萬元可以達到財富自由。但有趣的是，一線城市的億萬資產高凈值人群認為3.2億元才能達到財富自由。高凈值人群認為平均45歲能達到財富自由，比去年推遲四歲。

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