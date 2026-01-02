鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-02 14:00

比亞迪純電銷量超越特斯拉 奪2025年全球電車王座(圖:shutterstock)

根據公司聲明，這家中國電動車製造商去年交付了 460 萬輛汽車，較 2024 年成長 7.7%，達成了全年目標。其中，純電動乘用車銷量達到 226 萬輛，實現 28% 的年增幅度。

相較之下，特斯拉預計全年銷量約為 164 萬輛，預期將年減 8%，面臨連續第二年銷售額下滑的困境。這一結果標誌著電動車市場攻守易勢。

比亞迪在 2025 年祭出「純電 + 插混」(PHEV) 的雙輪驅動策略，這使其在純電基礎設施尚不完善的市場中，保持了強大的護城河。此外，公司加大全球化布局，比亞迪利用全產業鏈成本優勢，在價格敏感型的新興市場 (如拉美、東南亞及非洲) 複製中國的成功。2025 年，比亞迪海外交付量達到 105 萬輛，有效對沖了核心市場的銷量壓力。

反觀特斯拉，其 2025 年的表現失速，不僅源於產品周期的老化，更受複雜政治因素的影響。執行長馬斯克對右翼政治的公開擁護引發了部分消費者的反感。同時，美國取消了單車 7,500 美元的聯邦補貼，直接削弱了特斯拉在美國本土的價格競爭力。受此影響，分析師預測特斯拉 2025 年第四季交付量將較去年同期暴跌 16%。

儘管造車業務顯露疲態，但特斯拉仍憑藉股東對自動駕駛 (FSD) 和機器人領域的期待，維持著 1.4 兆美元的高額估值。

然而，比亞迪在國內市場也並非高枕無憂。細分數據顯示，其在國內大本營正遭遇阻力，月度交付量連續 4 個月下跌，且降幅呈擴大趨勢。比亞迪董事長王傳福坦言，國內銷量承壓的核心原因在於「技術領先的驚豔度下降」，以及差異化優勢被行業同質化競爭所稀釋。

比亞迪連續兩季獲利下滑，並成為中國遏止過度折扣行為的焦點，這加大了公司的銷售壓力。