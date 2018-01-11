印度擬對進口太陽能電池與模組課稅70% 台廠、分析師這麼看

印度財政部日前公布對太陽能電池與模組調查的初判報告，建議針對進口產品採取為期 200 日的 70% 臨時性防衛稅措施，對此，分析師與業者均認為，台廠出口至印度的比例相當低，且印度市場價格偏低，對台廠而言利潤空間本就不大，短期來看，影響預期將相對有限。

研調機構集邦科技旗下 EnergyTrend 分析師曹君如表示，從目前公告訊息來看，實際受影響的只有中國與馬來西亞廠商，他指出，印度財政部此次所提出的臨時性防衛稅措施中，排除在印度市占率 3% 以內的已開發國家，因此中國與馬來西亞最直接受到影響，而台灣雖不在已開發中國家名單內，將會被課稅，但台廠在印度市占率不高，受影響程度也不會太大。

曹君如指出，從 EnergyTrend 的海關數據來看，台廠出口至印度的比例甚低，且印度市場價格偏低，對台廠來說，利潤空間本來就不大，因此不太會造成影響。

至於印度政府擬針對進口太陽能電池與模組產品採取臨時性防衛稅措施的原因，曹君如認為，確實與扶植在地廠商有關，她指出，此次印度財政部建議於 200 日內課徵 70% 的臨時性防衛稅，是為了在這段期間內，協助印度本土廠商優化已存在、但稼動率較差的自有產線，盼能提高本土產能與產量。

就 200 天的期限來看，曹君如指出，由於印度持續有大型地面太陽能電站的標案在進行中，若真的採取臨時課稅 200 天，而國內產能又無法及時開出，地面電站缺乏模組使用，建置進度可能因此被迫延遲。

業者也指出，目前台廠在印度市場占比不高，且印度價格「很差」，也不太需要較高瓦數的電池產品，因此影響有限。