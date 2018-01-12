盤前財經大事搶先讀2018年1月12日



今日操盤前瞻

法說會：網家

日本 11 月經常帳

美國 12 月零售銷售、CPI

〈大立光法說〉首季業績偏弱 分析師估恐引發進一步賣壓

股王大立光 (3008-TW) 目前股價徘徊在 1 年來的低檔區，但投顧及分析師仍對於大立光今年第 1 季的業績表示疑慮，並已有投顧業者下修大立光的首季營收及獲利預估值達 2 成，分析師黃漢成則指出，大立光股價今天開盤仍有遭殺低的可能性，不過在特定外資買盤敲進下，盤中應不至於會有太多低點。閱讀全文...

〈夏普 OLED 量產〉夏普今年有機會搶下蘋果手機 OLED 面板訂單

蘋果 iPhone X 是蘋果首款採用 OLED 面板的手機，相關 OLED 面板全數由三星顯示器 (SDC) 供應，光電協進會產業分析師陳逸民指出，另一家韓廠樂金顯示器 (LGD) 可能是今新 iPhone 第二家面板供應商，另外，日本則是由夏普取得頭香，今年有機會開始供應蘋果手機的 OLED 面板。閱讀全文...

微軟、亞馬遜落腳台灣發展 AI 沈榮津：經濟部就在等他們

微軟及亞馬遜雲端運算相繼宣布在台灣設置 AI 研發中心及聯合創新中心，經濟部長沈榮津指出，這一波從雲端到大數據，可以看出人工智慧已經來了，台灣硬體製造有相當水準，吸引國際大廠來台形成策略聯盟，以台灣作為場域試煉；他強調，經濟部「就在等他們」，隨時準備提供相關協助。閱讀全文...

美稅改對台商的三大影響 恐造成匯率強烈波動

資資誠稅務諮詢顧問公司執董邱文敏表示，美國稅改方案無非是從美國優先為主軸，所做出的變更，面對美國稅改，台灣與美國無租稅協定，台商恐面臨競爭力不足、匯率波動問題以及稅務申報成本增加等 3 大影響。閱讀全文...

歐洲央行考慮年初調整前瞻指引 歐元快速上漲擊穿 1.20

歐洲央行在上月會議中按兵不動，不過今日公布的當時會議紀要顯示，其可能考慮在 2018 年初逐漸調整前瞻指引，以反映經濟增長前景的改善。會議紀要公布後，歐元迅速上漲。閱讀全文...