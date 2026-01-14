中國2025年外貿進出口達45.47兆元 成長3.8％
中國海關總署周三（14 日）公布的數據顯示，2025 年外貿進出口達到人民幣 45.47 兆元，增長 3.8％，自 2017 年起連續 9 年保持增長。
中國海關總署表示，2025 年出口額為人民幣 26.99 兆元，成長 6.1%；進口 18.48 兆元，增長 0.5％。
海關統計數據顯示，2025 年中國與 240 多個國家和地區有貿易往來，與 190 多個國家和地區進出口實現增長。中國對共建「一帶一路」國家的進出口達到人民幣 23.6 兆元，成長 6.3%，佔進出口總值 51.9%。
中國對東盟、拉美、非洲的進出口分別為人民幣 7.55 兆元、3.93 兆元、2.49 兆元，增長 8%、6.5%、18.4%。
2025 年是「十四五」收官之年，回顧「十四五」時期中國外貿發展，累計進出口規模突破 200 兆元，比「十三五」時期增長四成，年均增長 7.1%。
中國 12 月以美元計價進口年增 5.7%，出口增長 6.6%。
論及今年外貿形勢，海關總署副署長王軍在記者會上說，總的來看，全球貿易增長動力不足，多個國際組織均下調全球貨物貿易增長預期。
「同時我們也要看到，中國的制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人才資源優勢更加彰顯，貿易夥伴更加多元，抗風險能力顯著增強。」王軍稱。
王軍強調，中國的外貿基本盤依然穩固，中共二十屆四中全會對推動貿易創新發展作出部署，為外貿持續向好提供了穩定預期。
