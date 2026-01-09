鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-09 17:13

財政部今（9）日公布最新海關進出口貿易統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求維持強勁，帶動相關產品拉貨動能不減，114 年 12 月出口金額達 624.8 億美元，不僅為歷年單月次高，更是連續第 3 個月站穩 600 億美元大關，單季出口 1,881.1 億美元，較上年同季大增 49.4%，創單季歷史新高 。該月雖然受到基期與季節性因素影響較上月小幅減少 2.5%，但與上年同月相比，年增率高達 43.4%，達成連續 26 個月正成長的輝煌紀錄 。

觀察 114 年第四季表現，單季出口值達 1,881.1 億美元，較上年同季大增 49.4%，寫下單季歷史新高 。若從年度整體趨勢來看，114 年出口總額累計達 6,407.5 億美元，進口總額則為 4,836.1 億美元，兩者同登歷年最高位階，分別較 113 年成長 34.9% 及 22.6% 。在進出口同創佳績的帶動下，114 年全年出超金額來到 1,571.4 億美元，同步刷新歷史紀錄 。

12 月出口的主要成長動能由資通與視聽產品、電子零組件兩大引擎驅動 。資通與視聽產品 12 月出口達 265.2 億美元，較上年同月成長 1.3 倍，其中電腦及其附屬單元增幅更達 2.0 倍 ；電子零組件出口則為 213.6 億美元，年增 24.1%，主要貢獻來自積體電路需求 。總計這兩類電子科技貨品出口成長合計達 65.5%，占總出口比重已提升至 7 成 4，顯示台灣在高科技供應鏈中的關鍵地位穩固 。

主要出口市場結構在 114 年出現重大轉折 。12 月對美國出口金額 222.4 億美元，年增 1.3 倍，已連續 3 個月成長超過 1 倍，全年對美出口規模創新高 。值得注意的是，114 年對美出口比重提升至 30.9%，首度超越對中國大陸與香港的 26.6% 占比，這是 26 年來首見的結構性洗牌 。此外，對東協市場出口同樣表現優異，全年規模亦創歷史新高 。