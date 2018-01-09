金融環境為18年來最寬鬆 Fed將緊盯這一指標避免通膨過快

美國聯準會希望利率「正常化」，是眾人皆知的方向，但是通膨停滯，持續阻礙他們的升息腳步－結果就是，目前金融環境依然過度寬鬆。

據《彭博》報導，高盛用來衡量總體經濟變化的金融環境指數 (Financial Conditions Index, FCI) 顯示，市場環境處於 2000 年以來最寬鬆狀態，這使得 Fed 必須思考，是否要打擊虛胖的資產價格，以避免消費者價格會過度膨帳。

FCI 基本的設計想法在於，聯準會貨幣政策的收緊或寬鬆，會影響一系列金融變數的值，然後這些變數又進入實體經濟，帶來改變。

有趣的是，高盛的 FCI ，正是紐約 Fed 總裁 William Dudley 於 1990 年代，任職高盛時所設計，他們希望藉由這個指標，評估貨幣政策對經濟與通膨的影響。現在，他成了決策者之一，反過來以此評估政策。

高盛 FCI 與失業率比較 (圖表取自彭博)

在金融環境過於寬鬆之下，可能會導致通膨在某種刺激下快速飆漲，Fed 被迫加速升息，由 Fed 12 月的會議中，部分官員認為，這個過程已經開始了。

不過在辯論過後，Fed 對今年升息的預期中值是 3 次，並沒有特別快於市場定價。葉倫的解釋是，通膨減緩的原因依然不確定。

通貨膨脹問題

儘管金融環境寬鬆，Fed 官員依舊不解，為何通膨依舊偏低，只有這個核心問題解決，官員們才能安心行動。也正因為官員行動不積極，金融環境持續寬鬆，助長股價不停上漲、長期利率仍低。

主流經濟理論認為，資產價格上漲帶來「財富效應」，最後將鼓勵支出增長，可降低失業率及提高通膨。不過就目前而言，雖然失業率確實在下降，通膨在 2017 年依然增長緩慢。

失業率

高盛的金融環境指標中，與就業間的關係其實並非那麼穩定。例如，最近兩次經濟擴張結束時，資產價格均上漲，但並未給失業率帶來下行壓力。就 Fed 關注點來看，通膨自然更為緊要，如果能反彈達到 2% 的目標水準，那麼升息今後就可能加快。

投資研究公司 Evercore ISI 副總裁 Krishna Guha 指出，他們仍舊相信，由於寬鬆的金融環境、減稅與增長動力強勁，FOMC 可能不得不在 2018 年進行第 4 次加息，來促進軟著陸。

以史為鑑

回顧 2000 年 4 月，金融環境指數處於當前類似水準時，Dudley 還在高盛工作，股市已經多年連漲，暫處平緩。而 Fed 在葛林斯潘 (Alan Greenspan) 帶領下，已經以每次 25 基點的穩定腳步升息 5 次，合計 1.25%。

在金融環境寬鬆下，於 2000 年 5 月，Fed 再下重手升息 50 基點，來壓制通膨。這也成為這波最後一次升息，幾個月後，市場開始為期 2 年的熊市。