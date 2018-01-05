李嘉誠：美今年升息2-3次不出奇 香港經濟好壞參半

長和系 (0001-HK) 主席李嘉誠昨 (4) 日會見傳媒時表示，2018 年美國一定會升息，對經濟影響要看升息幅度有多少，2-3 次不出奇。他認為，香港樓市仍穩定，不敢講會否再漲，民眾若負擔得起可以買來自住，但不要炒樓。

綜合香港文匯報、明報報導，針對今年香港經濟前景，李嘉誠認為好壞參半，但要注意 3 點：1. 美國升息，他覺得美國升今年升息 2-3 不出奇。2. 貿易形勢，例如美國對中國出口還要商討很多貿易條款。3. 北韓局勢發展，會否引發戰爭亦很難說，而一打仗，經濟就難言會好。

他並指出，國家注重經濟建設，「一帶一路」、「粵港澳大灣區」策略有利於整體發展，香港必定有機可尋。

樓市方面，李嘉誠表示，香港樓市穩定，目前需求仍很大。不過他重申，如果買樓是自住並無問題，但最好別炒樓。但對於今年樓價，他直言自己不敢說。

李嘉誠指出，目前有很多細單位在建，不過樓市講供需關係，如果供應多了，有朝一日細單位出現過剩不意外，細單位價值都會不一樣。對於市場近年頻出現「奈米樓」，他說，這是關乎樓市供需，待將來供應增加，細單位就會減少。

至於香港地價是否過高，他回應指，「現時全世界最高是香港」，令地產商亦步步為營。

談到繼去年底以 402 億港元出售中環中心 75% 業權後，會否再有出售物業計劃。李嘉誠表示，暫時未見會再出售物業，強調集團正在興建酒店，並已經收購商場，相信今年集團收租物業的固定收入可以創新高。

對於長和與阿里巴巴集團 (BABA-US) 的關聯公司螞蟻金服合資共同營運的電子錢包「支付寶 HK」，李嘉誠表示，合作規模不會太大，而暫時也只有這個合作項目。

最近比特幣 (Bitcoin) 瘋炒，他沒透露自己有沒有興趣投資，但笑言自己保守，亦認為比特幣存有風險。

回應幾時退休，李嘉誠表示到時一定公布，現時不敢講是否今年會退休，因為身體仍然過得去，又表示即使退休都會在長和做 Senior advisor(高級顧問)。

李嘉誠亦回應此前有傳其已入籍加拿大，以及曾申請英國護照，他斷然否認自己移民加拿大，但稱擁有兩三本護照，去旅行更方便，並不出奇，又強調自己未有考慮過移民。

被問到對行政長官林鄭月娥表現的評價時，李嘉誠說：「幾好」，又表示要特首人人滿意都很難。