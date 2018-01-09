渣打貨幣看好歐元、看衰日圓 人民幣年底兌美元見6.45

FX168 財經今 (9) 日報導， 渣打香港財富管理今日在香港發布 2018 年市場展望， 大宗商品價格方面，渣打香港財富管理投資策略部主管梁振輝指出，金價自去年底逐步攀升，料今年也有支持，現於 1250 至 1350 美元區間波動，1300 美元以上將會有較大阻力，同時看好油價處於 55 至 65 美元區間，並且呼籲留意高評級債券，偏好新興市場、美元凈負債，以及亞洲美元凈負債。

WTI 日線走勢圖 (近一年以來表現)

綜合信報財經新聞、FX168 財經、 香港 01 報導，渣打投資顧問部董事趙海珠周二 (1 月 9 日) 表示，去年貨幣市場升幅不少，預期今年貨幣市場向好，但升幅不會太顯著，預期美元今年溫和偏弱，利差優勢縮小，需要留意本土不明朗因素，如稅改成效、市場對升息步伐存在分歧，以及美國聯準會新主席上場。

報導指出，渣打指出，人民幣走勢今年料繼續有上升空間，呈溫和升幅 ，該行估計每美元兌在岸、離岸人幣到今年底預期到約 6.45 元水平。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

此外，當各國央行收緊貨幣政策，日本持續量化寬鬆，使得利差將會擴大，預期日元走勢偏弱，趙海珠稱，日圓今年的走勢會較差，因為日本是少數無意退出量寬措施的國家，在其他主要經濟體收緊貨幣政策時，日圓與其他主要貨幣的息差會擴闊，以致日圓走勢較弱。

澳元則下行空間有限， 歐元則有望延續升勢，趙海珠說明，渣打最看好歐元，因為歐元區的 GDP 有增長動力，消費者物價指數穩定，失業率亦下跌，加上歐洲央行決定縮減買債規模，亦反映當局對當地經濟的信心。