升息？恐沒那麼快 Fed官員還在研究如何對抗下一波經濟衰退

Fed 官員決定不花太多時間強調正面消息，例如，低失業率、緩慢但穩定的經濟成長；他們所討論的，是應該使用什麼新工具，來對抗下一波經濟衰退，這個議題似乎才是 Fed 新任主席鮑爾 (Jerome Powell) 的首要之務。

每每經濟疲弱，經濟學家大概就會認為 Fed 應該要下修利率至 0，這意味著可能又要重新開啟一輪量化寬鬆或資產採購行動，但大眾和國會恐怕不歡迎這做法，這提案可能讓人心痛，所以 Fed 正苦思其他新主意。

MacroPolicy Perspectives 總裁兼創辦人 Julia Coronado 表示，「Fed 知道，未來某一天就可能要重返 0 下限，所以現在想出一個謹慎的辦法，以支撐他們的工具，這是重要的事。」

「沒有比現在來做提前計畫更好的時機了，因為美國和全球經濟正朝著正常化一路嗡嗡作響地邁進。」

在《美國與全球經濟展望》演說中，費城 Fed 總裁 Patrick Harker 表示，「我們今後的目標是什麼，這是值得討論一番的事，有很多的選項，而我們真的需要好好想一想。」

檯面上是一個聽起來很奇怪的政策，叫做「物價水準目標化」或說通膨目標自 2% 上升至 4%。

Harker 表示，「不只是 Fed，還有經濟學專業人士們，我們都必須來一場健康正面、開放地討論每一個選項的利弊，我對這一點相當豁達開明。」

現階段 Fed 的目標是通膨率，而在「物價水準目標化」下，Fed 的目標將是物價水準。倘若物價水準一段時間處於低檔，Fed 將需要讓通膨高漲，才能返回物價水準目標。

紐約大學經濟學教授 Mark Gertler 表示，基本想法是說服市場不會在復甦甫露跡象就升息。

最近金融危機一次過後，許多次投資者都認為 Fed 可能近期就會升息並調高長期利率，這樣會對脆弱的復甦過程產生威脅，搞到最後，Fed 維持利率在 0 長達 7 年。

克里夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester 表示，她願意研究新政策結構，但這些政策都有其利弊。

她指出，物價水準目標化需要大眾對政策的理解，同時也要相信，Fed 官員未來即使是艱困時期也會遵循下去，即使需求疲軟，政策也會要求提高利率以降低通貨膨脹率。

Fed 前主席伯南克 (Ben Bernanke) 曾表示，Fed 應該考慮設定臨時的物價目標，因為美聯儲目前的政策工具箱是否足以應對經濟大幅下滑存在不確定性, 由於對實際利率的長期均衡水平估計「相當低」，發生下一次經濟衰退之時，美聯儲可能「幾乎沒有空間來下調短期利率」。

但臨時物價目標只適用於短期利率處於或「非常接近零」時，Fed 應試圖將價格水平保持在「穩步上升的道路中」。

但 Mester 表示，這種混合方式的缺點是，從物價水平目標化轉換離開會是個複雜的過程。

Mester 和聖路易 Fed 總裁 James Bullard 均認同 Harker 說法，現在應該討論一些新工具了。

Bullard 表示，「朝這方向走將需要充分的討論和反映，但如果能有效執行，這也可望對美國經濟有極大的好處。