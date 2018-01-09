中國女總編轟：BBC面臨信任危機 充斥秘密和非法薪酬文化

英國廣播公司 (BBC) 中國總編輯葛蕾西 (Carrie Gracie) 周日 (7 日) 公開發表辭職信，以抗議男女同工不同酬，砲轟公司存在「秘密和非法的薪酬文化」。BBC 則稱公司在薪酬上沒有「系統性歧視」女員工。

英國《衛報》報導，葛蕾西在 BBC 工作逾 30 年，是中國問題專家，說得一口流利國語。她一周離開北京分部的總編輯職位，回到以前做過的電視新聞編輯室。她說：「我期待在這裏能得到同等薪酬」。

她周日在個人網誌發表公開信，砲轟 BBC 已面臨「信任危機」，指「BBC 屬於你們這些支付牌照費的民眾。我相信你們有權知道，BBC 違反平等法，並抗拒外界要求公平透明薪酬結構的壓力」。

BBC 去年 7 月在壓力下公布年薪超過 15 萬英鎊的員工，其中 2/3 是男性。葛蕾西指出，BBC 共有 4 名國際總編輯，2 名男國際總編的薪酬，較 2 名女同級高出最少 50%，其中美國區總編輯索普爾 (Jon Sopel) 薪酬為 20 萬至 25 萬英鎊，中東區總編輯鮑文 (Jeremy Bowen) 年薪為 15 萬至 20 萬英鎊。

葛蕾西表示，英國《2010 平等法》規定，男女同工必須同酬。去年中她向主管要求 BBC 的 4 名國際總編應享有同樣薪酬，後來公司答應大幅調升其薪酬，但仍遠低於 2 名男總編。

葛蕾西昨 (7) 日接受訪問時說，她原本年薪為 13.5 萬英鎊，其後獲加薪至 18 萬英鎊，但她拒絕接受，表示只想「平等，不是想獲更多錢」。她稱，其辭職抗議的決定獲得逾百名記者支持。

BBC 發言人表示，公平報酬對該公司「至關重要」，並稱 BBC 已對員工薪酬作獨立審計，顯示「沒有系統性歧視女性」。

男女同工不同酬在一些西方國家媒體早已引發爭議。新華社報導，2017 年 12 月，美國電視娛樂新聞節目女主播卡特 ‧ 薩德勒宣佈，由於收入與主持同一檔節目的男搭檔差距懸殊，她提出辭職。

2017 年稍早，57 歲的澳大利亞女主播麗莎 ‧ 威爾金森 (Lisa Wilkinson) 宣佈離開第九頻道網，加入對手頻道，理由是原東家「無法滿足她的期望」。媒體報導，她與男搭檔同酬的要求遭到拒絕，威爾金森進而辭職。