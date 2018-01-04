聯準會12月會議紀要：升息可能因為稅改來得更快

川普稅改可能成為通膨的推手，推動聯準會提高升息速度。

本周二公布的 2017 年 12 月貨幣政策會議紀要顯示，12 月會議上聯準會官員討論了可能必須加快或減慢升息的理由。必須加快升息的多種風險包括通膨回升的壓力可能過度累積，這「也許源於（稅改帶來的）財政刺激，或者金融市場環境寬鬆。」

會議紀要顯示，聯準會官員認為，如果通膨因為減稅而加速回升，就有了加快升息的一個理由。若通膨不能繼續回升至 2% 這一聯儲通膨目標，則是放慢升息的一個理由。

會議紀要還顯示，大部分聯準會官員支持循序漸進升息。部分官員擔憂通膨預期偏低。官員們上調未來美國經濟預期考慮到了減稅的財政刺激影響。

對於 2018 年開始推行的 1.5 兆美元減稅規模稅改案，「大部分與會者暗示，稅改是他們提升未來幾年美國 GDP 實際增長預期的一個因素。」這與 12 月會後聯準會主席葉倫的表態一致。

會議紀要公布後，美元漲幅擴大，短期美債殖利率創新高，現貨黃金進一步走低。

2 年期美國公債殖利率漲幅擴大，一度漲至 1.939%，創九年新高，日內漲幅超過 0.6%。

基準 10 年期美國公債殖利率日內跌勢未改，會議紀要發布後雖然曾短暫升破 2.46%，但此後又回落到 2.46% 下方。

美元指數進一步走高，日內漲幅由會議紀要臨發布前的 0.26% 擴大到 0.4% 以上。

美元對日元接近日內高位，漲幅逼近 0.3%，會議紀要發布前漲幅僅有約 0.04%。

現貨黃金跌幅一度超過 0.7%，刷新日低至 1037.63 美元 / 盎司，會議紀要發布前跌約 0.12%。

當前通膨疲軟是暫時的 低通膨擔憂造成決策分歧

2017 年 12 月的聯準會貨幣政策會議決定升息 25 個基點，但貨幣政策委員會 FOMC 的兩名鴿派高官投了反對票。

會議紀要明確了上述決策分歧源自通膨：幾乎所有與會者都認為 12 月應當升息，兩位與會者不認為適合升息，主張應等到實際通膨率進一步升向 2%、或者通膨預期回升後再行動。

會議紀要顯示，與會者總體認為，2017 年核心通膨疲軟源於暫時性因素，隨著這些因素消退，通膨會開始回升。

部分與會者認為，低通膨可能比目前他們預計的持續得久。其中多人擔心通膨持續疲軟可能導致長期通膨預期下降。

許多官員認為，勞動力市場趨於緊俏會推高通膨。少數幾名官員建議，應當研究物價水平和 GDP 目標。

預計稅改將溫和提振經濟 通膨需密切監控

在 12 月會後聯準會公布的最新經濟預期中，聯儲官員預計的從 2017 年到 2019 年美國 GDP 增速中值集體上調，失業率預期集體下調。

12 月會後公布的體現聯準會官員預測未來利率變化點陣圖顯示，若每次升息 25 基點，相對多數聯準會官員預期，2018 年將總共升息三次，和 2017 年升息頻次相同。

12 月會後舉行的新聞發布會上，聯準會主席葉倫表示，大部分聯準會官員在預期經濟時都考慮到了財政刺激的前景。

會議紀要顯示，聯準會官員認為，減稅對投資的支持作用溫和。多位與會官員預計，個稅下調會部分提振消費者支出。數位與會者表示，不確定稅改對消費者支出影響的大小。

多位與會者認為，稅改提出的降低企業稅可能溫和推升資本支出，但不能確定影響規模。

雖然與會者總體認為經濟前景風險均衡，但他們一致認為，應該密切監控通膨變化。

少數與會者對點陣圖展示的 2018 年追加升息感到不安，認為可能與通膨持續回升到 2% 的目標不一致。

另有少數與會者認為 2018 年升息路徑適合，自開始撤除寬鬆措施以來，金融環境並未收緊。

總體不擔心金融市場風險

會議紀要提到，在聯準會 10 月末和 12 月兩次會議之間美股股指走高，這可能部分反映出投資者認為國會通過稅改案的機率增加、稅改可能提升美國企業盈利。

對於資產估值高企和金融市場波動率低，個別與會官員擔心，高度寬鬆的金融環境如果持續，可能對金融穩定構成風險。

與會者也討論了近來長短期美債殖利率曲線趨於平坦。他們總體認為，以歷史標準看，當前殖利率曲線的平坦程度並非史上罕見水平。

多位與會者認為，繼續監控殖利率曲線很重要。部分與會者擔心，未來曲線倒掛可能是經濟下滑的先兆。但另幾位與會者將殖利率曲線趨平視為預料之中的升息後果，未必預示經濟下行。

這也與 12 月會後葉倫的表態一致。葉倫當時表示，美股上漲一定程度體現了稅改前景，資產估值整體水平高企，但「其他金融穩定風險的指標都沒有發出紅色警報，甚至黃色警報都沒有。」

『新聞來源／華爾街見聞』