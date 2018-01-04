川普嗆金正恩「我的核按鈕更大」 被轟：幼稚

北韓領袖金正恩日前發表新年講話時，揚言「核按鈕一直在我的辦公桌上」，嚴重挫傷美國總統川普的自尊心，他於當地時間周二 (2 日) 在 Twitter 反擊，稱自己也有核按鈕，且比北韓的「更大更有威力」。但美國國會議員與外交專家奚落稱川普「幼稚」，身為總統處理一個恐造成舉世震動的外交挑戰，態度過於孩子氣與好鬥。

《星島日報》報導，川普周二回應金正恩談及「核按鈕」一事，在 Twitter 推文：「北韓領導人金正恩說，『核按鈕一直在他桌上』。他那個空虛、缺糧的國家裏有誰能告訴他一下，我也有一個核按鈕，但比他的大多了，更有威力，而且我的按鈕能用呢！」

(圖：川普 twitter)

川普逞口舌之能，引發美國國會議員與外交專家奚落。前國務卿賴斯的顧問科恩 (Gary Cohn) 表示，川普推文顯現出不成熟，對三軍統帥來說是種危險。

他說：「川普講起話來有如莽撞的 10 歲小孩，卻是個可以動用真正能用的核武來處理問題的人。他身邊負責任或支持他的人，要如何解決這個問題或一笑置之，已超乎我能理解的範疇。」

民主黨眾議員海姆斯 (Jim Himes) 說：「我猜總統這麼說是想展現力量，但你知道，連小學一年級的人都承認，這是鼓起胸膛挑釁，但事實上是弱者才會做的事。」

不過，白宮發言人桑德斯 (Saran Sanders) 回應記者詢問時表示，川普與美國人民應該擔心的是北韓領導人的精神健康狀況。她認為川普透過推文不是嘲弄刺激金正恩，最危險的是忽視這樣的持續威脅，而川普推文說他的核按鈕更大，「這只是個事實」。

川普放大話之際，南北韓終於破冰了！金正恩周三 (3 日) 下令重啟板門店的南北韓聯絡熱線，以便商討北韓參加 2 月在南韓平昌舉行的冬奧會事宜。

南韓統一部表示，接獲北韓當天下午 3:30 來電，雙方駐板門店官員通過熱線通話 20 分鐘，主要對通訊線路進行技術檢查，確認電話和傳真能否正常使用。這是自 2016 年 2 月兩韓板門店聯絡渠道中斷後首次恢復，南北韓關係迎來破冰契機。

南北韓之間的熱線隨雙方關係冷熱而時通時斷。1950 年韓戰爆發後，兩韓聯繫斷絕。1973 年兩韓發表共同聲明，內容包括雙方商定開設熱線，並於同年 8 月開始運作。北韓軍人 1976 年在板門店因修剪樹木發生爭執，以斧頭砍殺 2 名美軍，使朝鮮半島瀕臨戰爭邊緣，當時北韓單方面中斷了熱線。1980 年兩韓同意展開總理級會談，線路得以重新接通。2016 年 2 月切斷，當時雙方因共同營運的開城工業區出現齟齬，工業區後來關閉，彼此關係惡化，熱線也告中斷。

這是近兩韓斷絕對話 2 年以來，兩邊官員第一次直接接觸。南韓總統府負責與民溝通的首席秘書尹永燦表示，熱線恢復正常意義重大，預計兩韓將可隨時對話。

不過美國駐聯合國大使海莉 (Nikki Haley) 潑冷水，形容這只是「權宜之計」。她說︰「我們不會認真看待這些會談…… 我們認為需要讓他們停止核武，現在就要停止，那麼北韓就可以與任何所想的人會談。美國不會承認或認可，直至他 (北韓) 同意廢除他們擁有的核武。」

平昌冬奧將於 2 月 9 日至 25 日，在江原道轄內舉行。平昌冬奧籌委會主席李熙範表示，他們早已開始為北韓參加這次「歷來規模最大的冬季奧運」做準備。

除了運動員、教練和工作人員前來平昌參賽之外，南韓民眾也非常希望能夠看到北韓的啦啦隊和藝術團。

韓元匯價去年持續上揚，全年累計升值 13%，創 13 年來最大升幅。昨 (3) 日韓元匯價最高曾見 1 美元兌 1067 韓元，創 3 年新高。

美元兌韓元走勢

香港《文匯報》援引路透社報導，消息指出，若韓元升勢持續，韓國政府將考慮採取措施刺激資本外流，減輕因為匯率飆升帶來的貿易和經濟影響。

美國財政部去年 10 月發表報告，將韓國與中國、日本和德國等國列入外匯政策「觀察名單」，令韓國政府不敢太顯著地干預匯市，加上本地息口上揚、出口強勁，令韓圜升勢難以遏止。鼓勵資本外流的措施將有助減輕韓圜升值壓力，同時不用直接介入外匯市場。