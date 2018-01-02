花旗：稅改通過讓蘋果有40%可能收購Netflix 金額約700億美元

花旗分析師 Jim Suva 和 Asiya Merchant 表示，由於美國總統川普的企業稅改法案已經通過，蘋果公司 (AAPL-US) 將有 40% 的可能收購 Netflix (NFLX-US)。

企業所得稅的減免，以及對企業一次性將海外儲存現金返還不課徵大幅稅賦，這將使蘋果公司有更大的現金能量收購新公司。蘋果目前擁有大約 2520 億美元的現金，其中大部分是在外國的司法管轄區，之前因高額稅賦而未能匯回美國。

Suva 和 Merchant 在 12 月寄給客戶的一份說明中列出了潛在的蘋果併購目標。他們認為 Netflix 是蘋果公司最可能收購的公司：

（圖取自花旗報告）

這份報告是在迪士尼 (DIS-US) 收購 21 世紀福斯的工作室和電視資產之前編寫的。但在此之前，花旗認為蘋果有 20-30% 的可能性與迪士尼結合。

蘋果多年來一直在努力提供引人矚目的電視或電影產品。iTunes 向來是公司的重要台柱，但觀眾已經越來越多地轉向像 Netflix、亞馬遜 (AMZN-US) 或 Hulu 這樣的串流服務來觀看他們最喜歡的節目。

蘋果公司最近在創作內容方面黯然失色：珍妮佛．安妮斯頓 (Jennifer Aniston) 和瑞絲薇絲朋 (Reese Witherspoon) 將主演蘋果公司的第一個劇本影集。但是製作熱門電影與製作 iPhone 所使用的技術是截然不同的，所以對於蘋果未來想要擁有 Netflix 的想法其實是有跡可循的。

Suva 和 Merchant 告訴客戶，「蘋果公司現金太多，現已接近 2500 億美元，而且以每年 500 億美元的速度增加，錢太多其實是一個很好的問題。」「從歷史上看，蘋果公司避免將現金轉移到美國來避免高稅收，因此，稅改可能允許蘋果開始使用這筆現金，以 90% 的海外現金計算，一次性 10% 的返國稅將讓蘋果擁有 2200 億美元用於併購或回購。」

這兩位分析師推估，蘋果只需要其中三分之一的現金就可以收購 Netflix。