〈美股盤後〉靜待鮑爾演說 標普五連黑 創1月來最長跌勢
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
投資人謹慎觀望傑克森霍爾的聯準會主席鮑爾演說，同時降低對 9 月降息的押注，標準普爾 500 指數週四 (21 日) 連續第五個交易日下滑，創 1 月 2 日以來最長連跌紀錄。
那斯達克指數下跌 0.3%，連跌三天，是自 4 月 21 日結束的四天以來最長的連跌紀錄。大型科技股普跌，零售股拖累大盤，沃爾瑪因財報不及預期，股價下殺 4.5%。
美國上週美國初領失業金人數增至 23.5 萬人，高於市場預期的 22.6 萬人，顯示勞動市場持續降溫。
美國 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 創下自 2022 年以來最快增速，市場因此擔憂通膨壓力可能持續，降息預期降溫。9 月降息機率降至 65%，低於一週前逾 90% 的水準。美債遭遇拋售潮，10 年期美債殖利率升至 4.33%。
市場聚焦傑克森霍爾全球央行年會，投資人正等待鮑爾週五的談話，以研判 9 月是否會繼續維持利率不變。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack)) 週四受訪時表示，若利率政策會議明天召開，她不會支持降息。
根據聯準會 7 月會議紀錄顯示，多數官員支持暫不降息，原因是對川普關稅帶來的通膨影響保持高度警惕。
此外，美國商務部週四宣布與歐盟達成貿易架構協議，美方將對歐盟產品實施最高 15% 的關稅。歐盟則同意取消美國工業品關稅，，並給予多項美國海鮮與農產品優先市場准入。
美股週四 (21 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收黑。Meta (META-US) 下跌 1.15%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.49%；Alphabet (GOOG-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.83%。
費半成分股跌跌不歇。輝達 (NVDA-US) 跌 0.24%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.41%；博通 (AVGO-US) 跌 0.54%；高通 (QCOM-US) 跌 0.84%；AMD (AMD-US) 跌 0.90%；美光 (MU-US) 下跌 1.21%。
台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.89%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。
企業新聞
全球零售霸主沃爾瑪 (WMT-US) 重挫 4.49% 至每股 97.96 美元，沃爾瑪公布 2026 會計年度第二季 (截至 7/31) 財報，獲利低於市場預期，股價單日下跌 5%，但公司仍上調全年銷售指引，顯示在通膨壓力與經濟放緩的背景下，美國消費力依然展現韌性。
傳波音正在與中國洽談高達 500 架飛機的銷售協議，波音 (BA-US) 仍收黑 0.51% 至每股 224.46 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.17% 至每股 320.11 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 正調查特斯拉在自駕輔助系統事故方面的通報延遲問題，監管審查可能加大公司法規壓力，加劇特斯拉股價短期波動風險。
蘋果 (AAPL-US) 收低 0.49% 至每股 224.90 美元，蘋果宣布調漲 Apple TV + 月費 30% 至 13 美元，藉此提升服務收入並強化內容投資策略，市場認為此舉符合蘋果推動訂閱經濟的長期布局。
Google 母公司 Alphabet (GOOG-US) 小漲 0.21% 至每股 200.62 美元。Google 推出 Pixel 10 智慧型手機，作為十代旗艦機款，但市場反應冷淡，顯示產品差異化不足，難以引發新一波換機潮。
美妝巨頭 Coty (COTY-US) 下殺超 20% 報每股 3.81 美元。Coty 警告，受需求疲軟及庫存調整影響，公司銷售額預期大幅下滑，零售商加速清庫的壓力持續，使市場對其下半年業績保持審慎。
經濟數據
- 美國上週初領失業金人數報 23.5 萬，預期 22.6 萬，前值 22.4 萬
- 美國上週續領失業金人數報 197.2 萬，預期 196 萬，前值 194.2 萬
- 美國 8 月製造業 PMI 初值 53.3，預期 49.7，前值 49.8
- 美國 8 月服務業 PMI 初值 55.4，預期 54.2，前值 55.7
- 美國 8 月綜合 PMI 初值 55.4，預期 53.5，前值 55.1
華爾街分析
關稅引發的通膨風險日益擔憂，使市場進一步下調降息預期。Navellier & Associates 的 Louis Navellier 表示：「鮑爾演說若淡化 9 月降息可能，市場短線或將面臨回調。」
RGA Investments 分析師 Rick Gardner 研判，8 月非農就業報告 (9 月初發布) 將成為決策關鍵，「這是 9 月會議前的最後一份就業數據，將受到央行與投資人高度關注。」
Plante Moran 投資長 Jim Baird 警告，勞動市場雖未全面轉弱，但正逐步放緩，加上通膨短期仍偏高，聯準會面臨政策進退兩難，而市場應警惕停滯性通膨風險。
