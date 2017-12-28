轎車銷售欠佳 豐田集團2017年全球汽車銷量恐退居第三

共同社報導，據了解，豐田汽車集團 2017 年全球銷量 (包括大發工業和日野汽車) 很有可能不敵德國福斯 (VW) 及日產、法國汽車巨頭雷諾與三菱汽車的三家聯盟，退居世界第三位。

豐田近日發佈的 1 至 11 月的集團全球銷量比去年同期增加 2.8%，為 947.4 萬輛。2016 年全球首位的福斯增加 3.9%，為 974.34 萬輛，拉開了距離。日產、雷諾與三菱聯盟的全球銷量單純相加為 960.1916 萬輛，合計數據尚未公布。



福斯在中國及歐美銷售態勢良好，12 月可能也將維持這一態勢。日產、雷諾與三菱的聯盟雖在日本國內受到日產「無資格檢查」問題的影響，但在國外的銷量持續增加，全年銷量或將超越豐田。



豐田雖在日本國內銷售態勢良好，但在主力的美國市場受汽油降價影響大型車較受歡迎，豐田主打的轎車銷售表現欠佳，基本與去年持平。在中東地區則銷量下滑。預計 2017 年較去年增加 2%，為 1,035.4 萬輛。



2016 年福斯銷量居首，豐田第二，美國通用汽車 (GM) 第三，日產雷諾聯盟第四。日產雷諾聯盟從 2016 年起加算進行資本合作的三菱的銷量。通用未公布 2017 年 1-11 月的銷量，但 1-9 月較去年同期減少 2.2%，持續苦戰，排名有可能降至第四位。

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