〈美股早盤〉那指、標普500指數走低 Alphabet、超微股價齊挫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-05 22:45

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美股主要指數周三 (5 日) 漲跌互現，由於此前 Google 母公司 Alphabet 和超微公布的財報表現不佳，開盤分別跌逾 7% 與 10%，領跌那斯達克指數，影響市場信心。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 90 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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Alphabet 公布的上季營收未達分析師預期，雲端業務成長放緩，引發投資人對該公司在人工智慧 (AI) 領域投入數十億美元的擔憂。晶片製造商超微對其資料中心業務給出了令人失望的財測，該領域正面臨在 AI 運算領域追趕領先者輝達 (NVDA-US) 的困難。

Wisdomtree UK Ltd. 宏觀經濟研究主管 Aneeka Gupta 認為，分析師對此的期望這次設得很高。若未能達到這個更高的標準，後果會更為嚴重。

政經消息方面，雖然最新的美中貿易戰初步火藥味濃厚，習近平似乎比川普首任期時更加謹慎，但關稅風險仍在前方。川普曾向記者透露，他並不急於與習近平進行對話，會在適當的時候通話。

美國郵政 (USPS) 周三表示恢復接收來自中國內地和香港的入境郵件和包裹。幾個小時前，美國郵政剛暫停了這兩個地區的郵件和包裹服務。

該機構在其網站上發布的一份通知中寫道：「美國郵政和海關及邊境保護局正在密切合作，為新的中國關稅實施有效的收集機制，以確保對包裹遞送的干擾最小。」

KGI Asia Ltd. 投資策略主管 Kenny Wen 表示：「美中貿易關係仍然是一個風險，儘管如果 10% 的美國關稅和中國的應對措施被推遲，對市場將有利。另一方面，爭端可能再次升級。」

Pepperstone Group Ltd. 資深研究策略師 Michael Brown 表示：「在如此不確定的環境下，任何人都難以保持高度的信心。我仍然偏向在短期內採取較為謹慎的立場，因為不確定性依然很高，而市場參與者正在消化本周剩餘的風險事件，包括亞馬遜的財報和周五 (7 日) 的美國非農就業報告。」

日元兌美元走強，金價因避險需求而創下新高。10 年期美國公債殖利率下跌，美元指數也走低，儘管在一份報告顯示美國企業 1 月的就業成長超預期後，美元指數的下跌幅度有所縮小，這表明儘管不確定性加劇，就業成長依然強勁。

大宗商品方面，國際油價下跌，因為貿易戰將影響全球經濟成長的擔憂蓋過對伊朗新制裁的消息。

截至台北時間周三（5 日）22 時許：

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 0.84%，至每股 112.35 美元

全球影視娛樂龍頭迪士尼周三美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，受惠其動畫《海洋奇緣 2》(Moana 2) 在假日期間強勁票房表現，以及串流媒體業務更高的利潤，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期。不過該公司串流媒體服務 Disney + 用戶數較上季相比略有下滑，原因是漲價所致，本季可能還會繼續下滑。

Uber(UBER-US) 早盤股價下跌 6.39%，至每股 65.29 美元

Uber 去年第四季較去年同期的 99 億美元成長 20% 至 119.6 億美元、淨利為 69 億美元，合每股 3.21 美元，高於去年同期的 14 億美元和每股 0.66 美元。展望未來，Uber 第一季 (本季) 預訂量預計將在 420 至 435 億美元之間，而 StreetAccount 預計為 435.1 億美元；調整後 EBITDA 為 17.9 至 18.9 億美元，而分析師預期為 18.5 億美元。

哈雷戴維森 (HOG-US) 早盤股價下跌 2.50%，至每股 26.15 美元

哈雷戴維森周三 預測，2025 年利潤和摩托車收入將持平或下降 5%，因為該公司感受到消費者減少高價購買的壓力，導致其股價在盤前交易下跌 2%。根據 LSEG 彙編的數據，分析師預計 2025 年摩托車收入將成長 1.5%。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 ADP 新增就業人數報 18.3 萬，預期 14.8 萬，前值 17.6 萬

美國 1 月 ISM 非製造業指數預期 54.2，前值 54.1

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 終值預期 52.9，前值 52.8

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 終值預期 52.5，前值 52.4

華爾街分析：